На выходных в США стартовал (и тут же завершился) предзаказ на электрокроссовер Cadillac Lyriq Debut Edition, так как все доступные экземпляры были забронированы чуть более, чем за 10 минут.

Сообщение об этом появилось на официальном сайте, а также в соцсетях американского автопроизводителя.

That was fast.💨 Every all-electric 2023 #LYRIQ Debut Edition has now been reserved. To learn more about #LYRIQ visit https://t.co/zP3V2LbpCp pic.twitter.com/vOKU73bkMr

— Cadillac (@Cadillac) September 18, 2021