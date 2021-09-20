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На выходных в США стартовал (и тут же завершился) предзаказ на электрокроссовер Cadillac Lyriq Debut Edition, так как все доступные экземпляры были забронированы чуть более, чем за 10 минут.

Сообщение об этом появилось на официальном сайте, а также в соцсетях американского автопроизводителя.

That was fast.💨 Every all-electric 2023 #LYRIQ Debut Edition has now been reserved. To learn more about #LYRIQ visit https://t.co/zP3V2LbpCp pic.twitter.com/vOKU73bkMr — Cadillac (@Cadillac) September 18, 2021

На первый взгляд новость выглядит впечатляюще, однако перед тем, как радоваться за электрического первенца Cadillac стоит учесть два фактора. Во-первых, для предзаказа было достаточно внести всего $100 (причем в случае отказа от покупки всю сумму вернут), что не является значимым финансовым вкладом.

Во-вторых, производитель не объявил объем первой партии электрокроссоверов Cadillac Lyriq в версии Debut Edition. Если она измеряется десятками тысяч, то успех однозначен, если единицами тысяч — то все уже не так радужно (по некоторым данным объем составил всего 1,500 экземпляров, но официального подтверждения этой информации нет).

Данная комплектация включает следующие опции:

В любом случае все, кто успел предзаказать электрокроссовер Cadillac Lyriq Debut Edition, получат его уже в первой половине следующего года по цене $59,990. Остальные смогут заказать другие версии модели у локальных дилеров начиная с лета 2022 года.

Сборка электрокроссоверов Cadillac Lyriq стартует в первом квартале 2022 года на американской фабрике GM в Спринг-Хилл (Теннесси). В модернизацию производства вложили $2 млрд, еще $2,3 млрд инвестировали в новую фабрику батарей Ultium Cells, созданную совместно GM и LG Energy Solution.

Напомним, что электрокроссовер Cadillac Lyriq основан на фирменной платформе Ultium Platform. Он комплектуется электродвигателем с приводом на задние колеса, который выдает 340 л.с. (255 кВт) мощности и 440 Нм крутящего момента. Батарея емкостью 100 кВтч собрана из 12 модулей, полного заряда хватает на запас хода не менее 300 миль (480 км) по измерительному циклу EPA.

Источник: Electrek, Cadillac