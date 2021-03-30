DOU: Детальний аналіз українських міст за зручністю для роботи і проживання ІТ-спеціалістів [інфографіка]





Ми вже публікували рейтинг міст України за зручністю для роботи і проживання ІТ-спеціалістів від DOU.UA, а зараз ресурс представив другу частину дослідження, вказавши головні переваги, недоліки, а також аналіз оцінок ІТ-спеціалістів.

Топ-10 найкращих IT-міст України виглядає наступним чином:

Івано-Франківськ Львів Вінниця Харків Тернопіль Хмельницький Київ Рівне Чернігів Одеса

Івано-Франківськ — місто, яке ІТ-спеціалісти найбільше готові рекомендувати для життя, у нього найвищий показник серед усіх досліджуваних міст — 8,8 бала з 10 (середній — 6,7 бала). Місто може похвалитися непоганими показниками розвитку ІТ-спільноти, відносно невисокою вартістю житла — як для оренди, так і для купівлі, найнижчими показниками злочинності, великою кількістю медиків на кожну тисячу населення, доглянутістю, сприятливою екологічною ситуацією та близькістю гір з їхньою відпочинковою інфраструктурою.

Львів цілком очікувано опинився на початку рейтингу, адже це місто на другому місці за розміром зарплат в ІТ і поступається за цим показником тільки Києву (медіанна зарплата становить $1825 у Львові проти $2300 у Києві) та хорошим розвитком місцевої ІТ-спільноти.

Вінницю мешканці люблять передусім за чистоту та доглянутість (так вважають 40% опитаних ІТ-спеціалістів), зручні розміри міста (49%), вважають, що вона динамічно розвивається (54%). Серед інших аспектів життя, які наші респонденти високо оцінили, — зручність переміщення містом (4,3 бала з 5 проти 3,6 бала в середньому для всіх міст), стан будівель, вулиць (4,1 бала проти 3,2), комунікацій (3,5 бала проти 2,9).

Вище наведена інфографіка для перших 10 міст рейтингу, а більше подробиць (включно з повним набором з 22 міст та інтерактивними віджетами) можна дізнатися за наступним посиланням.

Джерело: DOU.UA