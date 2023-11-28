Fallout: солдаты «Братства Стали» в силовой броне, Гуль и Пустоши в первых кадрах грядущего сериала от Amazon

Ресурс Vanity Fair опубликовал первые кадры грядущего сериала Fallout от Amazon. На изображениях фигурирует главная героиня в исполнении Эллы Пернелл, солдаты «Братства Стали» в костюмах силовой брони, а также Гуля.

Fallout расскажет о суровом будущем, которое наступило после глобальной ядерной войны, произошедшей в 2077 году. Большая часть населения Земли погибла, но небольшие группы людей смогли укрыться в специально созданных Убежищах. Через 219 лет после трагических событий выжившие в Убежищах начинают выходить на поверхность. Среди них оказывается и Люси (Элла Пернелл).

Когда кризис вынуждает Люси отправиться наверх со спасательной миссией, она обнаруживает, что планета теперь населена гигантскими насекомыми, прожорливыми животными-мутантами и изменившейся человеческой популяцией. В целом сериал станет каноническим дополнением к существующей игровой франшизе.

Исполнительный продюсер и гейм-директор Bethesda Тодд Ховард является исполнительным продюсером сериала Fallout. В проекте снимались актеры Элла Парнелл («Шершни»), Уолтон Гоггинс («Омерзительная восьмёрка»), Аарон Мотен («Освобождение»), Мойзес Ариас («Король Стейтен-Айленда»), Кайл Маклахлен («Твин Пикс») и Сарита Чоудхури («Родина»).

Премьера сериала Fallout состоится 12 апреля 2024 года эксклюзивно на Prime Video.