Новости Кино 28.11.2023 в 18:02 comment views icon

Fallout: солдаты «Братства Стали» в силовой броне, Гуль и Пустоши в первых кадрах грядущего сериала от Amazon

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Вадим Карпусь

Автор новостей

Fallout: солдаты «Братства Стали» в силовой броне, Гуль и Пустоши в первых кадрах грядущего сериала от Amazon

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Ресурс Vanity Fair опубликовал первые кадры грядущего сериала Fallout от Amazon. На изображениях фигурирует главная героиня в исполнении Эллы Пернелл, солдаты «Братства Стали» в костюмах силовой брони, а также Гуля.

Fallout: солдаты «Братства Стали» в силовой броне, Гуль и Пустоши в первых кадрах грядущего сериала от Amazon

 

Fallout расскажет о суровом будущем, которое наступило после глобальной ядерной войны, произошедшей в 2077 году. Большая часть населения Земли погибла, но небольшие группы людей смогли укрыться в специально созданных Убежищах. Через 219 лет после трагических событий выжившие в Убежищах начинают выходить на поверхность. Среди них оказывается и Люси (Элла Пернелл).

Fallout: солдаты «Братства Стали» в силовой броне, Гуль и Пустоши в первых кадрах грядущего сериала от Amazon

Когда кризис вынуждает Люси отправиться наверх со спасательной миссией, она обнаруживает, что планета теперь населена гигантскими насекомыми, прожорливыми животными-мутантами и изменившейся человеческой популяцией. В целом сериал станет каноническим дополнением к существующей игровой франшизе.

Fallout: солдаты «Братства Стали» в силовой броне, Гуль и Пустоши в первых кадрах грядущего сериала от Amazon

Исполнительный продюсер и гейм-директор Bethesda Тодд Ховард является исполнительным продюсером сериала Fallout. В проекте снимались актеры Элла Парнелл («Шершни»), Уолтон Гоггинс («Омерзительная восьмёрка»), Аарон Мотен («Освобождение»), Мойзес Ариас («Король Стейтен-Айленда»), Кайл Маклахлен («Твин Пикс») и Сарита Чоудхури («Родина»).

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Премьера сериала Fallout состоится 12 апреля 2024 года эксклюзивно на Prime Video.

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