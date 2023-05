Ferrari по-прежнему вовсе нет дела до самоуправляемых авто, говорит CEO Бенедетто Винья

Ferrari в отличие от Tesla, Ford и других вообще не занимается технологиями автономного управления автомобилем и не планирует выпускать беспилотные автомобили, следует из недавнего заявления гендиректора знаменитой итальянской «конюшни» Бенедетто Винья.

Соответствующее громкое заявление босс Ferrari сделал во время саммита Future of the Car 2023, организуемого Financial Times, отвечая на вопрос о стратегии люксового бренда на рынке электромобилей и привлечении извне необходимых талантов по разработке программного обеспечения.

«В шкафу есть четыре категории программного обеспечения. Есть ПО для производительности, есть ПО для комфорта, есть ПО для информационно-развлекательных систем и есть ПО для автономных систем управления. Что касается последней, нам все равно». Бенедетто Винья, Гендиректор Ferrari

Исторически Ferrari контролировала львиную часть производства внутри компании. Винья намекнул, что отказ от стороннего ПО для автономного управления позволил компании и дальше (в большей степени) придерживаться этой традиции.

Гендиректор Ferrari подчеркнул, что у компании есть собственный интеллектуальный капитал для выпуска электрических авто и заключила необходимые соглашения с производителями аккумуляторов, чтобы выпустить дебютную модель до 2025 года, согласно оригинальному графику.

Бенедетто Винья вступил в должность CEO Ferrari в сентябре 2021 года, а в прошлом году заявил журналистам, что компания никогда не выпустит самоуправляемый автомобиль. В том интервью Винья рассказал, что после тест-драйва с участием их профессионального водителя представители неназванного ИИ-стартапа сочли свою презентацию «безнадежной».

Во время саммита Винья несколько раз упомянул о «душе автомобиля» и сделал упор на эксклюзивность будущего электромобиля Ferrari. Это обычная риторика бренда, который обычно производит гораздо меньше автомобилей, чем существует спрос на них.

Позиция Ferrari по отношению к электромобилям противоречит Tesla, Ford и другим компаниям, разрабатывающим беспилотные автомобили. В то же время Ferrari совсем не смущают ценовые войны, бушующие на массовом рынке автомобилей, и в большей степени вызваны желанием гендиректора Tesla Илона Маска увеличить производство, чтобы получить большую долю рынка.

В конце 2021 года Ferrari подписала с бывшим главным дизайнером Apple Джонни Айвом — вполне возможно, что его собственная студия LoveFrom примет участие в разработке первого электрокара бренда. Интересный факт: в свое время Винья участвовал в разработке технологии поворота экрана для iPhone 4.