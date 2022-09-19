Ferrari представила Purosangue — свой первый кроссовер с двигателем V12 мощностью 725 л.с. и “дверями-самоубийцами”

Первый в 75-летней истории Ferrari кроссовер должен поступить в продажу в начале 2023 года, однако уже сейчас компания получила заявок на год вперед — покупателей не испугал даже ценник в 390 000 евро.

Четырехдверный и четырехместный Purosangue (что в переводе с итальянского означает “чистокровный”) оснащен безнаддувным двигателем V12 мощностью 725 л.с., который позволяет кроссоверу достигать первой “сотни” за 3,3 секунды и развивать максимальную скорость в 310 км/ч. Инновация Ferrari заключается в динамике распределения веса: двигатель расположен спереди, в традиционном положении сразу за передней осью, коробка передач находится на задней оси, а силовой агрегат (для работы передней оси) впереди двигателя, что позволяет более равномерно распределить вес силового агрегата по колесной базе. Добавьте к этому заднюю часть кузова, похожую на универсал, и положение задней оси, отодвинутой назад к краю, и распределение веса для Ferrari Purosangue будет почти идеальным — 49:51.

Кузов Purosangue состоит в основном из алюминия и других сплавов, а акцентирован и усилен легкой однослойной крышей из углеродного волокна. Традиционно для итальянского производителя он имеет гладкие, плавно закругленные линии с ярко выраженными крыльями. Для улучшения аэродинамики инженеры позволили задним дверям открываться назад — за это их прозвали “самоубийцами”.

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Каркас кузова и шасси для облегчения изготовили из высокопрочных алюминиевых сплавов и полых отливок, при этом жесткость балки при кручении повысилась. Конструкция кузова обеспечивает скользящее движение по воздуху и, как следствие, уменьшает шум в салоне.

Хвостовая часть автомобиля выше и шире, чем у большинства предыдущих моделей Ferrari. Чтобы свести к минимуму воздействие на воздушный поток, инженеры Prancing Horse использовали подвесной спойлер и небольшой 7-мм нольдер для направления вихревых следов. Небольшой воздухозаборник вдоль линии крыши доходит до заднего стекла, направляя воздух к отверстиям спойлера.

Трансмиссия F14OIA унаследована от предыдущих 12-цилиндровых двигателей линейки Ferrari. У двигателя — ожидаемый угол между рядами цилиндров 65 градусов, а также общий объем 6,5 литров, сухой картер с непосредственным впрыском под высоким давлением и аналогичные характеристики предыдущих двигателей V12. Безнаддувная конструкция и высокая мощность означают, что 80% крутящего момента достигается при 2100 об/мин, а максимальный крутящий момент (528 фунт-фут / 716 Нм) приходится на 6250 об/мин. Пиковая мощность составляет 715,7 л.с. (725 л.с.) при 7750 об/мин.

Коробка передач нового Purosangue — восьмиступенчатая, работающая в масляной ванне, с двойным сцеплением. Использование сухого картера уменьшило коробку передач на 15 мм, тем самым укоротило ее установочную высоту и центр тяжести автомобиля. Новая гидравлическая система привода уменьшает время заполнения сцепления, что в свою очередь сокращает время переключения передач по сравнению с 7-ступенчатой ​​DCT, от которой основана эта новая трансмиссия.

Подвеска Purosangue уникальна для автомобиля: шасси сочетает в себе привод от электродвигателя и высокоточные гидравлические амортизаторы с золотниковым клапаном, что придает взаимодействию между кузовом и колесами большую силу на более высоких частотах для лучшего контроля.

Для торможения используется тормозная система Bosch, дебютировавшая на модели 296 GTB. Она модифицирована для динамики кузова Purosangue и готова к использованию на поверхностях с более низким сцеплением.

Внутри Ferrari Purosangue дизайнеры постарались создать атмосферу «спортивного салона». В центре приборной панели находится 10,2-дюймовый информационно-развлекательный дисплей. Каждое из четырех сидений Purosangue регулируется независимо друг от друга.

Опции авто включают замену крыши из углеродного волокна на салон с электрохромным стеклом, которое меняет оттенок с помощью электрического тока. Также здесь есть массажные передние сиденья, датчик качества воздуха и большой выбор цветовых вариантов. Ferrari также дебютирует с доступностью Android Auto и Apple CarPlay в стандартной комплектации этого нового автомобиля.

Здесь можно посмотреть на Ferrari Purosangue в действии:

Ожидается, что авто поступит в продажу в начале 2023 года, однако заявки по предзаказу уже превзошли ожидания производителя. Главный коммерческий и маркетинговый директор Ferrari Энрико Гальера заявил, что «книгу предзаказов в ближайшее время придется закрыть», однако количество уже полученных заявок так и не назвал.

Чтобы защитить эксклюзивность бренда, а также продажи своего основного модельного ряда купе, родстеров и кабриолетов, компания ограничит выпуск Purosangue не более чем 20 процентами годового производства. Установленная мощность Ferrari составляет около 15 000 единиц, поэтому годовой выпуск Purosangue может составить около 3 000 единиц в год. По словам Гальеры, нормальный жизненный цикл Ferrari составляет от четырех до пяти лет, а это означает, что общий объем производства Purosangue может варьироваться от 12 000 до 15 000 единиц.

Источник: Newatlas, Autonews