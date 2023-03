В Китае создали гаджет для дистанционных поцелуев — он крепится на смартфон и позволяет парам на расстоянии «почувствовать близость»

Отношения на расстоянии часто бывают очень трудными из-за отсутствия близости. Однако китайские исследователи пытаются решить эту проблему, создав устройство для имитации поцелуев.

Девайс, разработанный группой студентов из Профессионального института мехатроники в Чанчжоу, состоит из пары силиконовых губ, которые запоминают движения, давление и температуру человеческих губ и посылают информацию на другое парное устройство, которое все это воспроизводит.

Губы работают через приложение на смартфоне и присоединяются через порт для зарядки. Поцелуи можно отправить партнеру, использующему такое же устройство. Сообщается, что гаджет может воспроизводить даже звук — поэтому пользователям нужно осторожнее вести себя с игрушкой и не слишком увлекаться процессом.

Remote kissing device for long-distance lovers, invented and patented by Chinese university student in Changzhou City.

The mouth-shaped module, served as an inducing area for lovers to make the kiss and then it can transfer kiss gesture to the «mouth» on the other side. pic.twitter.com/5i2ogMiUXe

— China in Pictures (@tongbingxue) February 22, 2023