В Китае создали гаджет для дистанционных поцелуев — он крепится на смартфон и позволяет парам на расстоянии «почувствовать близость»

Отношения на расстоянии часто бывают очень трудными из-за отсутствия близости. Однако китайские исследователи пытаются решить эту проблему, создав устройство для имитации поцелуев.

Девайс, разработанный группой студентов из Профессионального института мехатроники в Чанчжоу, состоит из пары силиконовых губ, которые запоминают движения, давление и температуру человеческих губ и посылают информацию на другое парное устройство, которое все это воспроизводит.

Губы работают через приложение на смартфоне и присоединяются через порт для зарядки. Поцелуи можно отправить партнеру, использующему такое же устройство. Сообщается, что гаджет может воспроизводить даже звук — поэтому пользователям нужно осторожнее вести себя с игрушкой и не слишком увлекаться процессом.

Remote kissing device for long-distance lovers, invented and patented by Chinese university student in Changzhou City.

￼The mouth-shaped module, served as an inducing area for lovers to make the kiss and then it can transfer kiss gesture to the «mouth» on the other side. pic.twitter.com/5i2ogMiUXe — China in Pictures (@tongbingxue) February 22, 2023

Программа может объединять только одного отправителя и одного получателя одновременно (для поддержки моногамных отношений, говорят создатели) и требует согласия обеих сторон.

Один из изобретателей устройства говорит, что идея разработки пришла ему в голову после семи лет отношений на расстоянии со своей теперь уже бывшей девушкой. Он также считает, что устройство может помочь людям с инфекционными заболеваниями полости рта.

Сообщения об устройстве вызвали неоднозначную реакцию в социальных сетях. Кто-то говорит, что это жутко и странно, кто-то задается вопросом — почему в устройстве нет языка, а другие спрашивают, где можно приобрести губы.

Пара гаджетов сейчас продается в китайском интернет-магазине Taobao — примерно за $80.

Однако это не первое устройство, имитирующее поцелуи. В 2016 году один из институтов Малайзии выпустил «Киссинджер» – чехол для телефона с подкладкой, которую пользователь целовал, чтобы этот опыт воспроизвести на другом устройстве. Но он был не таким реалистичным, как китайские силиконовые губы.

Источник: Techspot