Google работает над гарнитурой дополненной реальности, похожей на Microsoft HoloLens

По данным осведомлённых источников, компания Google работает над новой независимой гарнитурой дополненной реальности, использующей процессор Qualcomm. Изготовлением устройства займётся компания Quanta. На текущий момент проект всё ещё находится на раннем этапе разработки.

Судя по имеющейся информации, новая гарнитура дополненной реальности Google будет похожей на устройство Microsoft HoloLens, выпущенное в 2016 году и ориентированное на проектирование, обучение и промышленное использование. Гарнитура Google будет независимой от других устройств благодаря наличию собственного процессора Qualcomm. Также сообщается об использовании собственных камер и микрофонов. На текущий момент гарнитура фигурирует под внутренним названием Google A65. Примерные сроки выпуска новинки не называются, так как она всё ещё находится на стадии прототипа.

Google A65 не только будет работать как HoloLens, но также получит те же чипы. По слухам, HoloLens получит обновление в этом году, включая новый ARM-процессор и улучшенное поле обзора. Чипы Qualcomm, которые, как сообщается, будут использоваться как в новом HoloLens, так и в новой гарнитуре Google, — это 4-ядерные процессоры Qualcomm QSC603, основанные на архитектуре ARM.

Google уже выпускает гарнитуру дополненной реальности под названием Google Glass, которая была анонсирована ещё в 2013 году, подверглась критике, а прошлом году получила новую корпоративную версию. Google Glass — это, фактически, умный носимый дисплей с камерой, в то время как гарнитуры в стиле HoloLens поддерживают смешанную реальность – когда добавленные объекты представляются как часть окружающего мира, а не просто накладываются на него.

Источник: The Verge