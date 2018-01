Хакеры взломали систему защиты Denuvo 4.8, считавшуюся чрезвычайно надёжной

Технология защиты игр от несанкционированного использования Denuvo 4.8 впервые появилась в прошлом году в игре Ubisoft Assassin’s Creed: Origins. Издатель также внедрил систему VMProtect для обеспечения дополнительной защиты. Хотя многие считали такой шаг избыточным, так как Denuvo 4.8 считалась невзламываемой системой защиты, а из-за обилия средств безопасности игра была очень требовательной к процессору.

Но недолго Denuvo 4.8 считалась самой надёжной системой защиты игр. Всего через 3 месяца итальянская группа по незаконному распространению ПО CONSPIR4CY (также известная как CPY) заявила, что она смогла успешно взломать защиту Denuvo 4.8, используемую Sonic Forces.

Помимо Ubisoft и Sega, защитой Denuvo пользуются и другие крупные издатели игр, включая Electronic Arts, Warner Bros, Lionsgate Entertainment. Таким образом, это лишь вопрос времени, когда популярные AAA игры (Football Manager 2018, Injustice 2, Need for Speed Payback, Star Wars Battlefront 2, Star Ocean: The Last Hope HD Remaster) постигнет участь Sonic Forces. Грядущие Dragon Ball FighterZ и Final Fantasy XII: The Zodiac Age также вероятно получат защиту Denuvo. Теперь интересно посмотреть, как долго продержится игра Assassin’s Creed: Origins с двойной защитой.

Источник: techpowerup