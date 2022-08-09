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Хлопок в Крыму — только шутки и мемы о взрывах в оккупированном россиянами полуострове

Хлопок в Крыму — только шутки и мемы о взрывах в оккупированном россиянами полуострове

Наверняка вы все уже слышали главную новость за сегодня — в поселке Новофедоровка, что находится в оккупированном россиянами Крыму на расстоянии около 200 км от линии фронта, где расположен военный аэродром Хлопок в Крыму — только шутки и мемы о взрывах в оккупированном россиянами полуостровеХлопок в Крыму — только шутки и мемы о взрывах в оккупированном россиянами полуостровеНа аэродроме Саки в Новофедоровке с 2014 года базируется 43-й истребительный авиационный полк ввс рф, на вооружении которого стоят бомбардировщики Су-24 и истребители Су-30., 9 августа во второй половине дня произошел какой-то неизвестный «хлопок». Эти видео, от которых невозможно оторваться, несколько раз облетели интернет, но как насчет шуток и мемов, заполнивших соцсети. Поскольку работать сегодня уже невозможно, то остается развлекаться в интернете — собрали подборку из первых реакций украинцев в соцсетях (преимущественно, в Twitter — где еще, если не там).

Помогаем

«Купи мне истребитель». Сбор средств для Воздушных Сил ВСУ

«Купи мне истребитель». Сбор средств для Воздушных Сил ВСУ

Итак, поехали, взрывы в Крыму — в шутках и мемах

Для начала — еще раз видео с потенциальным первым ударом ВСУ по военной цели в Крыму:

О (негласном) запрете использовать западное оружие от партнеров для нанесения атак по территории рф

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Хлопок в Крыму — только шутки и мемы о взрывах в оккупированном россиянами полуострове

 

Одно из самых вирусных видео — «Мамулечка, надо сваливать отсюда!»:

О российском ПВО:

Хлопок в Крыму — только шутки и мемы о взрывах в оккупированном россиянами полуострове

Хлопок в Крыму — только шутки и мемы о взрывах в оккупированном россиянами полуострове

О военном российском аэродроме в Саках:

У пропагандистки симоньян стадия отрицания (да, ожидаемо, жест доброй воли и все в этом роде):

Хлопок в Крыму — только шутки и мемы о взрывах в оккупированном россиянами полуострове

В продолжение по теме идеологических «духовных скреп»:

Тем временем Крымский мост:

Весь укртви

Экс-советник главы МВД Виктор Андрусов говорит, что ракеты дальностью 200-300 км уже есть («мы еще даже ничего не начинали»).

Хлопок в Крыму — только шутки и мемы о взрывах в оккупированном россиянами полуострове

Интересное совпадение:

Укрпочта уже начала работу над дизайном новой марки:

Ну, все мы:

И еще несколько смешных (субъективно) шуток:

Главный вопрос — чем ВСУ могли ударить военному аэропорту оккупантов в Крыму. В минобороны россии почти сразу заявили, что «никаких прилетов не было», а вроде бы внезапно «детонировали несколько авиационных боеприпасов, авиатехника не пострадала и человеческих жертв тоже нет». В то же время уже известно о минимум пятерых пострадавших, среди них ребенок.

Украинские власти пока никак не комментировали взрывы в оккупированном Крыму. Но если отталкиваться от доступной в сети информации, то среди дальнобойного оружия, которым наши военные потенциально способны наносить удары вглубь территории контролируемой противником, первое, что приходит в голову — ракеты ATACMS для РСЗО HIMARS, которые способны поражать цели на расстоянии до 300 км (да, официально о поставках этих ракет не сообщалось, однако противорадиолокационной ракеты AGM-88 HARM также не должно быть). Среди других версий, активно обсуждаемых в соцсетях, — модифицированная противокорабельная ракета Р-360 «Нептун», или ОТРК «Гром» / «Сапсан». Также нельзя исключать возможность нанесения удара с воздуха Воздушными Силами ВС Украины или действия партизан, хотя эти варианты кажутся менее реалистичными.

Если хотите дополнить подборку, или выдвинуть свое предположение о сегодняшних событиях в Крыму, добро пожаловать в комментарии.


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