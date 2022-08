Хлопок в Крыму — только шутки и мемы о взрывах в оккупированном россиянами полуострове

Наверняка вы все уже слышали главную новость за сегодня — в поселке Новофедоровка, что находится в оккупированном россиянами Крыму на расстоянии около 200 км от линии фронта, где расположен военный аэродром На аэродроме Саки в Новофедоровке с 2014 года базируется 43-й истребительный авиационный полк ввс рф, на вооружении которого стоят бомбардировщики Су-24 и истребители Су-30., 9 августа во второй половине дня произошел какой-то неизвестный «хлопок». Эти видео, от которых невозможно оторваться, несколько раз облетели интернет, но как насчет шуток и мемов, заполнивших соцсети. Поскольку работать сегодня уже невозможно, то остается развлекаться в интернете — собрали подборку из первых реакций украинцев в соцсетях (преимущественно, в Twitter — где еще, если не там).

Для начала — еще раз видео с потенциальным первым ударом ВСУ по военной цели в Крыму:

Huge explosion at the military airport in Novofedorivka in Russian-occupied Crimea. About 200km (over 120 miles) from the frontline.pic.twitter.com/8POh6yNhmq

— Ostap Yarysh (@OstapYarysh) August 9, 2022