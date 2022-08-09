Хлопок в Крыму — только шутки и мемы о взрывах в оккупированном россиянами полуострове

Наверняка вы все уже слышали главную новость за сегодня — в поселке Новофедоровка, что находится в оккупированном россиянами Крыму на расстоянии около 200 км от линии фронта, где расположен военный аэродром На аэродроме Саки в Новофедоровке с 2014 года базируется 43-й истребительный авиационный полк ввс рф, на вооружении которого стоят бомбардировщики Су-24 и истребители Су-30., 9 августа во второй половине дня произошел какой-то неизвестный «хлопок». Эти видео, от которых невозможно оторваться, несколько раз облетели интернет, но как насчет шуток и мемов, заполнивших соцсети. Поскольку работать сегодня уже невозможно, то остается развлекаться в интернете — собрали подборку из первых реакций украинцев в соцсетях (преимущественно, в Twitter — где еще, если не там).
Итак, поехали, взрывы в Крыму — в шутках и мемах
Для начала — еще раз видео с потенциальным первым ударом ВСУ по военной цели в Крыму:
Huge explosion at the military airport in Novofedorivka in Russian-occupied Crimea. About 200km (over 120 miles) from the frontline.pic.twitter.com/8POh6yNhmq
— Ostap Yarysh (@OstapYarysh) August 9, 2022
О (негласном) запрете использовать западное оружие от партнеров для нанесения атак по территории рф
Одно из самых вирусных видео — «Мамулечка, надо сваливать отсюда!»:
«Мамулечка, надо сваливать отсюда!», «Пока не поздно, мама!» pic.twitter.com/vkzhCOWbsd
— Mary Kravchenko 🇺🇦 (@sea_inside3) August 9, 2022
О российском ПВО:
О военном российском аэродроме в Саках:
як то кажуть на Закарпатті — сакі май дікі pic.twitter.com/OAAmEUkdka
— Макс Щербина (@max_shcherbyna) August 9, 2022
Якщо це не ATACMS, Громом? Сапсаном? Чим?https://t.co/UCNWXbT3Vt
— Тхір-ATACMS (@tkhir_pivnyk) August 9, 2022
У пропагандистки симоньян стадия отрицания (да, ожидаемо, жест доброй воли и все в этом роде):
В продолжение по теме идеологических «духовных скреп»:
Кругомѣ измена, трусостѣ и головотяпѣство
— 🇺🇦 bookazoid_ (@bookazoid_) August 9, 2022
Тем временем Крымский мост:
Тим часом Кримський міст pic.twitter.com/0lH9th4IBv
— Denys Tkalich (@syned) August 9, 2022
Весь укртви
твітер зараз pic.twitter.com/X4sZkRlaFG
— Andrii Pyndyk (@Gandrushka) August 9, 2022
Экс-советник главы МВД Виктор Андрусов говорит, что ракеты дальностью 200-300 км уже есть («мы еще даже ничего не начинали»).
Интересное совпадение:
До речі, сьогодні день народження в Кучми.
— Melaniya Podolyak (@MelaniePodolyak) August 9, 2022
Укрпочта уже начала работу над дизайном новой марки:
на побаченні і без кепки pic.twitter.com/rBH9bFpzW8
— Укрпошта (@ukrposhta) August 9, 2022
Ну, все мы:
Робота зірвана, я просто оновлюю весь інтернет і дивлюсь
— kushnir (@kushnir_lil) August 9, 2022
И еще несколько смешных (субъективно) шуток:
— P1RoG (@P1RoG0k) August 9, 2022
Кримці у моїй стрічці: pic.twitter.com/27xk4k4wFY
— h̶̛̜ḛ̵͝ļ̵̀l̸̹̐ĉ̵̡a̶̢͑t̷͖̿🇺🇦 (@hellcat_stories) August 9, 2022
Слово дня: головотяпство https://t.co/8RtEhv3O1T
— Mary Kravchenko 🇺🇦 (@sea_inside3) August 9, 2022
— 🇺🇦 bookazoid_ (@bookazoid_) August 9, 2022
В рамках чергового пакету військової допомоги Україна отримала високоточні ракети, які наводяться на слово "головотяпство".
Коментуючи специфіку виробу, заступник міністра оборони США Колін Каль заявив, цитуємо: "Прямо в пиздак залітають"
— Макс Щербина (@max_shcherbyna) August 9, 2022
Це не ми. У нас нема чим
— Serhii Sternenko (@sternenko) August 9, 2022
Главный вопрос — чем ВСУ могли ударить военному аэропорту оккупантов в Крыму. В минобороны россии почти сразу заявили, что «никаких прилетов не было», а вроде бы внезапно «детонировали несколько авиационных боеприпасов, авиатехника не пострадала и человеческих жертв тоже нет». В то же время уже известно о минимум пятерых пострадавших, среди них ребенок.
Украинские власти пока никак не комментировали взрывы в оккупированном Крыму. Но если отталкиваться от доступной в сети информации, то среди дальнобойного оружия, которым наши военные потенциально способны наносить удары вглубь территории контролируемой противником, первое, что приходит в голову — ракеты ATACMS для РСЗО HIMARS, которые способны поражать цели на расстоянии до 300 км (да, официально о поставках этих ракет не сообщалось, однако противорадиолокационной ракеты AGM-88 HARM также не должно быть). Среди других версий, активно обсуждаемых в соцсетях, — модифицированная противокорабельная ракета Р-360 «Нептун», или ОТРК «Гром» / «Сапсан». Также нельзя исключать возможность нанесения удара с воздуха Воздушными Силами ВС Украины или действия партизан, хотя эти варианты кажутся менее реалистичными.
Если хотите дополнить подборку, или выдвинуть свое предположение о сегодняшних событиях в Крыму, добро пожаловать в комментарии.