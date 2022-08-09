Хлопок в Крыму — только шутки и мемы о взрывах в оккупированном россиянами полуострове

Наверняка вы все уже слышали главную новость за сегодня — в поселке Новофедоровка, что находится в оккупированном россиянами Крыму на расстоянии около 200 км от линии фронта, где расположен военный аэродром На аэродроме Саки в Новофедоровке с 2014 года базируется 43-й истребительный авиационный полк ввс рф, на вооружении которого стоят бомбардировщики Су-24 и истребители Су-30., 9 августа во второй половине дня произошел какой-то неизвестный «хлопок». Эти видео, от которых невозможно оторваться, несколько раз облетели интернет, но как насчет шуток и мемов, заполнивших соцсети. Поскольку работать сегодня уже невозможно, то остается развлекаться в интернете — собрали подборку из первых реакций украинцев в соцсетях (преимущественно, в Twitter — где еще, если не там).

Итак, поехали, взрывы в Крыму — в шутках и мемах

Для начала — еще раз видео с потенциальным первым ударом ВСУ по военной цели в Крыму:

Huge explosion at the military airport in Novofedorivka in Russian-occupied Crimea. About 200km (over 120 miles) from the frontline.pic.twitter.com/8POh6yNhmq — Ostap Yarysh (@OstapYarysh) August 9, 2022

О (негласном) запрете использовать западное оружие от партнеров для нанесения атак по территории рф

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Одно из самых вирусных видео — «Мамулечка, надо сваливать отсюда!»:

«Мамулечка, надо сваливать отсюда!», «Пока не поздно, мама!» pic.twitter.com/vkzhCOWbsd — Mary Kravchenko 🇺🇦 (@sea_inside3) August 9, 2022

О российском ПВО:

О военном российском аэродроме в Саках:

як то кажуть на Закарпатті — сакі май дікі pic.twitter.com/OAAmEUkdka — Макс Щербина (@max_shcherbyna) August 9, 2022

У пропагандистки симоньян стадия отрицания (да, ожидаемо, жест доброй воли и все в этом роде):

В продолжение по теме идеологических «духовных скреп»:

Кругомѣ измена, трусостѣ и головотяпѣство — 🇺🇦 bookazoid_ (@bookazoid_) August 9, 2022

Тем временем Крымский мост:

Тим часом Кримський міст pic.twitter.com/0lH9th4IBv — Denys Tkalich (@syned) August 9, 2022

Весь укртви

Экс-советник главы МВД Виктор Андрусов говорит, что ракеты дальностью 200-300 км уже есть («мы еще даже ничего не начинали»).

Интересное совпадение:

До речі, сьогодні день народження в Кучми. — Melaniya Podolyak (@MelaniePodolyak) August 9, 2022

Укрпочта уже начала работу над дизайном новой марки:

на побаченні і без кепки pic.twitter.com/rBH9bFpzW8 — Укрпошта (@ukrposhta) August 9, 2022

Ну, все мы:

Робота зірвана, я просто оновлюю весь інтернет і дивлюсь — kushnir (@kushnir_lil) August 9, 2022

И еще несколько смешных (субъективно) шуток:

В рамках чергового пакету військової допомоги Україна отримала високоточні ракети, які наводяться на слово "головотяпство". Коментуючи специфіку виробу, заступник міністра оборони США Колін Каль заявив, цитуємо: "Прямо в пиздак залітають" — Макс Щербина (@max_shcherbyna) August 9, 2022

Це не ми. У нас нема чим — Serhii Sternenko (@sternenko) August 9, 2022

Главный вопрос — чем ВСУ могли ударить военному аэропорту оккупантов в Крыму. В минобороны россии почти сразу заявили, что «никаких прилетов не было», а вроде бы внезапно «детонировали несколько авиационных боеприпасов, авиатехника не пострадала и человеческих жертв тоже нет». В то же время уже известно о минимум пятерых пострадавших, среди них ребенок.

Украинские власти пока никак не комментировали взрывы в оккупированном Крыму. Но если отталкиваться от доступной в сети информации, то среди дальнобойного оружия, которым наши военные потенциально способны наносить удары вглубь территории контролируемой противником, первое, что приходит в голову — ракеты ATACMS для РСЗО HIMARS, которые способны поражать цели на расстоянии до 300 км (да, официально о поставках этих ракет не сообщалось, однако противорадиолокационной ракеты AGM-88 HARM также не должно быть). Среди других версий, активно обсуждаемых в соцсетях, — модифицированная противокорабельная ракета Р-360 «Нептун», или ОТРК «Гром» / «Сапсан». Также нельзя исключать возможность нанесения удара с воздуха Воздушными Силами ВС Украины или действия партизан, хотя эти варианты кажутся менее реалистичными.

Если хотите дополнить подборку, или выдвинуть свое предположение о сегодняшних событиях в Крыму, добро пожаловать в комментарии.