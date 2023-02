Horizon Forbidden West, The Quarry, Resident Evil 7 – Sony раскрыла февральскую подборку бесплатных игр для подписчиков PlayStation Plus

Компания Sony рассказала о том, какие игры будут доступны бесплатно подписчикам PlayStation Plus Extra, PlayStation Plus Deluxe и PlayStation Plus Premium в феврале. Опробовать игры из каталога PlayStation Plus Game Catalog можно будет с 21 февраля.

PlayStation Plus Extra и Premium | Game Catalog

Horizon Forbidden West (PS4, PS5)

The Quarry (PS4, PS5)

Resident Evil 7 Biohazard (PS4)

Outriders (PS4, PS5)

Scarlet Nexus (PS4, PS5)

Borderlands 3 (PS4, PS5)

Tekken 7 (PS4)

Ace Combat 7: Skies Unknown (PS4)

Earth Defense Force 5 (PS4)

Oninaki (PS4)

Lost Sphear (PS4)

I am Setsuna (PS4)

The Forgotten City (PS4, PS5)

Вместе с тем ожидается пополнение библиотеки Classics, хотя и не столь существенное.

PlayStation Premium | Classics

The Legend of Dragoon (PS1)

Wild Arms 2 (PS1)

Harvest Moon: Back to Nature (PS1)

Destroy All Humans! (PS4)

Источник: playstation