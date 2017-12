Илон Маск обещает выпустить пикап Tesla «сразу после» кроссовера Model Y

Еще в ноябре, когда был представлен Tesla Semi, производитель показывал ранние эскизы этого электрического грузовика, среди которых можно увидеть то, что очень похоже на известный по слухам электрический пикап. И вот сейчас Илон Маск привычным способом – через Twitter – «анонсировал» выпуск такого автомобиля в будущем. Говоря более конкретно, пикап Tesla выйдет сразу после компактного кроссовера Model Y, который, как нам уже известно, будет иметь много общего с нынешней Model 3 и выйдет в 2019 году.

Отвечая на вопрос одного из более чем 17 млн своих подписчиков Маск сказал:

I promise that we will make a pickup truck right after Model Y. Have had the core design/engineering elements in my mind for almost 5 years. Am dying to build it.

— Elon Musk (@elonmusk) December 26, 2017