Илон Маск: Серийный электромобиль Tesla Roadster получит колеса с единственной гайкой по центру, как у гоночных болидов Formula 1





Производство нового Tesla Roadster начнется уже в конце следующего года, поэтому Илон Маск все чаще вспоминает о своем проекте, подтверждая его финальные характеристики.

Как вы помните, во время презентации этот спортивный электромобиль приятно удивил публику не только дизайном и динамикой, но и таким ярким штрихом, как колеса с единственной гайкой крепления. Данное решение выглядит очень привлекательно, но используется обычно в гоночных сериях (например, Formula 1), где у механиков нет лишних секунд на раскручивание четырех болтов.

В условиях реальных дорог и серийных автомобилей этот вариант используется максимально редко, так как является не самым надежным и не самым практичным — в ближайшем шиномонтаже может просто не оказаться балонного ключа с рычагом достаточной длины, который смог бы обеспечить необходимое усилие. Поэтому увидеть одну гайку на колесе можно только на автомобилях вроде Porsche Carrera GT / 918 Spyder / 991 / 997, Koenigsegg One:1 / Regera, Lamborghini Aventador SV / Huracan, причем на некоторых из них только в качестве опции.

Однако в ответ на вопрос одного из фанатов Tesla Илон Маск подтвердил, что серийная версия Tesla Roadster действительно получит всего одну гайку на колесо:

My favorite is one in tension, other DoF in compression. New Roadster wheels will only have one nut. — Elon Musk (@elonmusk) August 18, 2020

Yes, it will have huge nuts haha — Elon Musk (@elonmusk) August 19, 2020

Напомним, что согласно озвученным во время презентации данным электромобиль Tesla Roadster получит три электродвигателя неназванной пока мощности с суммарным крутящим моментом 10,000 Нм, что позволит модели разгоняться до 100 км/ч за 1,9-2,1 секунды и набирать до 400 км/ч. Запас хода от батареи емкостью 200 кВтч составит 1000 км (620 миль), а ценник стартует с отметки $200 тыс., что откровенно мало для спорткара с подобными характеристиками.

Самым экстремальным водителям предложат пакет улучшений SpaceX на основе 10 компактных «ракетных двигателей» COPV по всему корпусу, которые «драматически» улучшат время разгона и максимальную скорость, а также помогут электромобилю лучше тормозить и входить в повороты (и, по слухам, даже летать).

Источник: Electrek