Илон Маск: Серийный электромобиль Tesla Roadster получит колеса с единственной гайкой по центру, как у гоночных болидов Formula 1

Производство нового Tesla Roadster начнется уже в конце следующего года, поэтому Илон Маск все чаще вспоминает о своем проекте, подтверждая его финальные характеристики.

Как вы помните, во время презентации этот спортивный электромобиль приятно удивил публику не только дизайном и динамикой, но и таким ярким штрихом, как колеса с единственной гайкой крепления. Данное решение выглядит очень привлекательно, но используется обычно в гоночных сериях (например, Formula 1), где у механиков нет лишних секунд на раскручивание четырех болтов.

В условиях реальных дорог и серийных автомобилей этот вариант используется максимально редко, так как является не самым надежным и не самым практичным — в ближайшем шиномонтаже может просто не оказаться балонного ключа с рычагом достаточной длины, который смог бы обеспечить необходимое усилие. Поэтому увидеть одну гайку на колесе можно только на автомобилях вроде Porsche Carrera GT / 918 Spyder / 991 / 997, Koenigsegg One:1 / Regera, Lamborghini Aventador SV / Huracan, причем на некоторых из них только в качестве опции.

Однако в ответ на вопрос одного из фанатов Tesla Илон Маск подтвердил, что серийная версия Tesla Roadster действительно получит всего одну гайку на колесо:

My favorite is one in tension, other DoF in compression. New Roadster wheels will only have one nut.

— Elon Musk (@elonmusk) August 18, 2020