Интерфейс Motorola Ready For трансформирует смартфон Edge Plus в качестве ПК, игровой консоли, телеприставки или станции конференцсвязи

Для флагманского смартфона Motorola Edge Plus стал доступен новый интерфейс в стиле настольного компьютера, получивший название Ready For. Он частично напоминает реализацию Samsung DeX. Благодаря Ready For пользователи могут подключить смартфон к большому внешнему дисплею (с помощью кабеля USB-C-USB-C или USB-C- HDMI) и работать в удобном настольном окружении.

Фактически, компания предполагает четыре различных варианта использования Ready For. На самом базовом уровне пользователи могут превратить Edge Plus в настольный мобильный компьютер с мышью или клавиатурой, подключаемыми через Bluetooth — аналогично DeX. Но у Motorola есть и более оригинальные идеи по использованию Edge Plus. Например, в рамках одно из вариантов использования смартфон превращается в станцию ​​видеоконференцсвязи, используя камеры устройства для улучшения качества изображения.

Или же к смартфону можно подключить контроллер и трансформировать устройство в импровизированную игровую консоль для запуска мобильных игр напрямую со смартфона (например, Fortnite) или через потоковые игровые сервисы (например, xCloud). Пользователи также могут подключить Motorola Edge Plus к большому экрану и использовать его в качестве телевизионной приставки. Например, смартфон можно подключить к телевизору в гостинице и сразу же иметь доступ к своим подпискам в стриминговых сервисах.

Интерфейс Motorola Ready For уже предлагается пользователям Edge Plus, которые обслуживаются у оператора Verizon.

Источник: The Verge