Использование компьютера снижает риск деменции, а просмотр телевизора повышает ее вероятность – Исследование

Ученые сравнили степень влияния использования компьютера и просмотра телевизора на развитие деменции. Исследование показало, что время, проведенное пожилыми людьми за компьютером снижает вероятность деменции, а пассивный просмотр ТВ – повышает риск.

Методика исследования разделяла использование компьютера и просмотр телевизора в качестве факторов влияния на психические проблемы, связанные со старением. Также было изучено, может ли физическая активность при общем малоподвижном поведении помочь с этими проблемами.

Исследователи воспользовались Британским Биобанком – большой базой, объединяющей анонимные демографические данные и сведения о состоянии здоровья сотен тысяч граждан Великобритании. Команда исключила людей моложе 60 лет и сосредоточила работу на 75 тыс человек, предоставивших подробную информацию об уровне своей активности и занятиях в свободное время.

Курс QA вечірній Навчайтесь безоплатно, заробляйте від $700 на старті кар’єри РЕЄСТРУЙТЕСЯ!

Работа была сосредоточена на влиянии малоподвижного образа жизни именно на психическом здоровье – физические последствия специально не изучались.

Ученые обнаружили, что просмотр телевизора был связан с увеличением риска развития деменции (вероятность выше в 1,3 раза). Использование компьютера снизило вероятность деменции до 0,8 раза.

Интересно, что физическая активность почти не снижала риск деменции. Интенсивные физические нагрузки повышают защиту, но их эффект для профилактики деменции біл крайне незначительным.

Та же тенденция сохранилась, когда исследователи разделили группу на три части и сравнили высокий, средний и низкий уровень просмотра телевизора и использования компьютера. При этом контроль дополнительных факторов, таких как диета, употребление алкоголя и ожирение практически не повлиял на результат.

исследование показывает, что нужно разделять отношение к проблемам малоподвижного образом жизни на психическую и физическую составляющие. С точки зрения физического здоровья любой тип бездействия примерно одинаков. Но для психики форма пассивного времяпровождения имеет значение – пассивное потребление более вредно.

Результаты вписываются в большой объем исследований, показывающих, что сохранение умственной активности может уменьшить вероятность деменции. Такие занятия, как чтение и словесные игры снижают риск развития деменции. Польза увеличивается, если заниматься интеллектуальной деятельностью с молодых лет.

Трагическое развитие деменции показано от первого лица в киноленте 2021 года «Отец».

Источник: Ars Technika