Издание ITC.UA присоединилось к новой медиагруппе Веры Черныш и Тимура Вороны – Creators Media Group

Вера Черныш и Тимур Ворона рассказали о достижении договоренности о присоединении к их группе компаний издания ITC.UA и формировании лидирующего игрока на рынке IT-контента в Украине с общей аудиторией, которая равняется примерно 10% населения страны – Creators Media Group.

Рассказывает Вера Черныш, сооснователь и CEO Creators Media Group

О Creators Media Group и присоединении ITC.UA

За 4,5 года наше издание MC.today = Media for Creators выросло в крупный, прибыльный медиапроект о людях, которые творят – создают бизнесы, работают в креативных индустриях и IT-сфере. В месяц нас посещают чуть менее 1 млн пользователей, и мы стабильно растем по трафику.

Важной вехой для нас стал запуск полгода назад нашего второго проекта с фокусом на разработчиков – Highload.today. За четыре месяца с момента запуска мы дошли до 100 тыс. уникальных пользователей в месяц и планируем увеличить нашу аудиторию как минимум в 10 раз в следующие несколько лет.

Сегодня мы рады объявить о том, что к нашей медиасемье присоединяется ITC.UA. Теперь под управлением нашей команды находятся три значимых интернет-медиа об IT и бизнесе:

ITC.UA, медиа с фокусом на гаджеты и технику. Месячная аудитория – 3 млн пользователей, 10 млн просмотров страниц.

MC.today, медиа с фокусом на IT и инновационный бизнес, вдохновение и саморазвитие. Аудитория издания – 750 тыс. пользователей в месяц, 1,5 млн просмотров страниц.

Highload.today, медиа для разработчиков. Месячная аудитория – 100 тыс. пользователей, 250 тыс. просмотров страниц.

Мы также будем развивать YouTube-канал ITC с аудиторией в 150 тыс. подписчиков.

Совокупная месячная аудитория трех изданий, по данным Google Analytics, – 4 млн пользователей, 12 млн прочтений страниц; на наши Facebook-страницы подписаны свыше 100 тыс. человек. Мы верим в возможность увеличить эти цифры в несколько раз в следующие пару лет и выстроить большой успешный бизнес – для наших читателей, рекламодателей и команды.

Как возникла идея объединить медиаактивы и зачем Вере Черныш и Тимуру Вороне ITC.UA

Недавно, во время видеоинтервью, меня спросили, медиабизнес с какой оценкой мы хотим построить. «Несколько миллионов долларов?» – поинтересовался ведущий. «Больше, сильно больше», – ответила я.

У нас с Тимуром есть амбиция вырастить крупный бизнес в медиа в Украине. В этом нас вдохновляет опыт Бориса Ложкина, создавшего в Украине компанию UMH Group, которую продали за полмиллиарда долларов. А также глобальные медиапроекты IT-компании Genesis – например, у их группы изданий AmoMedia годовая выручка уже достигает нескольких десятков миллионов долларов в год.

И в Genesis, и в UMH Group времен Ложкина мне посчастливилось работать – я видела, на каких принципах строится медиа, которое действительно является бизнесом, а не хобби или инструментом влияния.

Эти принципы лежали в основе развития первых наших проектов: MC.today и Highload. В их же рамках будем развивать ITC.UA, который сегодня присоединяется к нашей семье:

В основе всех решений – забота о читателях и их интересах. Фокус на создание суперкачественного медиапродукта. Опора на цифры и аналитику при принятии решений. Редакционная независимость, разделение интересов редакции и коммерческого отдела. Профессиональный подход к построению отношений с рынком и созданию рекламных продуктов.

Мы с Тимуром понимали, что охватили IT-аудиторию по двум фронтам: делаем классный контент об IT с точки зрения бизнеса в одном издании и об IT с точки зрения разработки – во втором. И логичным было бы запустить ресурс об IT с точки зрения хардвера, устройств, научно-популярной повестки.

В ходе общения с Сергеем Арабаджи, создателем Hotline.ua, Hotline.Finance и ITC.UA, мы обсуждали эту стратегию и были рады увидеть, что Сергей ее полностью разделяет. В результате мы решили слить наши медиаактивы, чтобы создать действительно значимую медиакомпанию.

Тимур – давний фанат ITC.UA, ресурса, который Сергей Арабаджи основал еще в 1995 году. Команда ITC.UA под управлением главного редактора Тараса Мищенко много лет создает глубокие, профессиональные обзоры техники и электроники, публикует новости об IT-рынке, обзоры фильмов и новинок науки и техники.

Тимур убедил меня, что это отличная возможность сэкономить несколько лет нашего развития и сразу выйти в лидеры рынка IT-медиа, имея под управлением три издания, которые закрывают все темы, интересные IT-сообществу.

Мы с Тимуром договорились о долговой линии от частных инвесторов на развитие ресурса ITC.UA и слиянии всех наших медиаресурсов в компанию Creators Media Group.

Тимур Ворона и Сергей Арабаджи

Что говорит о слиянии Сергей Арабаджи, основатель ITC.UA

Компания Hotline и я как ее директор полностью сфокусированы на развитии Hotline.ua. Поэтому не хочу руководить и развивать ITC.UA по остаточному принципу.

Я ценю и люблю этот проект и, передав ITC.UA в Creators Media Group, могу быть уверен в его дальнейшем успешном развитии.

С Верой и Тимуром мы единомышленники, но их интересует онлайн-медиа, а меня – ecommerce бизнес. Каждый должен заниматься тем, что у него получается лучше.

Как будет развиваться ITC.UA – рассказывает Вера Черныш

Мы будем вкладываться в развитие ITC.UA как ключевого ресурса для аудитории энтузиастов техники и IT-разработчиков с фокусом на хардвер, научные открытия и технологии.

С текущей аудиторией в 3 млн пользователей и 10 млн просмотров страниц ITC.UA является самым крупным ресурсом об IT в стране. Мы видим точки роста в развитии представительств ITC.UA на YouTube, Facebook, Telegram и других платформах.

Сегодня у ITC.UA уже есть большое ядро, лояльная аудитория, люди, которые оставляют сотни комментариев под материалами издания. 42% посетителей ходят на сайт напрямую, а это 1,2 млн пользователей в месяц. Еще 50% переходят на сайт из поиска. Мы видим потенциал в росте социального трафика и увеличении количества контента в форматах, которые особенно любят читатели.

Ключевое для нас с Тимуром – сохранить редакцию, которая отлично справляется с работой и вывела ITC.UA на позицию медиа номер один об IT в Украине. Поэтому мы гарантируем команде во главе с Тарасом Мищенко редакционную независимость и сохранение всей команды редакции, создающей классный контент.

В ближайшее время мы будем обсуждать развитие сотрудничества с партнерами и рекламодателями ITC.UA. Уверена, что благодаря нашей экспертизе в партнерском контенте мы сможем предложить много эффективных и полезных решений для брендов, которые долгие годы поддерживали издание, и дать еще большее вовлечение аудитории в продукты брендов.

Что говорит о присоединении к Creators Media Group главный редактор ITC.UA Тарас Мищенко

Команда ITC.UA рада присоединиться к Creators Media Group и стать частью крупнейшей в Украине специализированной на IT медиагруппы. Это позволит нам не только удерживать лидерские позиции на рынке, но и активнее развиваться, предлагая нашим читателям больше качественного контента.

Наш проект прошел долгий путь от 2–3 тыс. уникальных посетителей в сутки в 2000 году до 3 млн в месяц в 2021-м. Этого удалось добиться благодаря профессионализму редакции, но также благодаря атмосфере свободы творчества и поддержки, за что мы очень благодарны основателю сайта Сергею Арабаджи.

С Верой Черныш и Тимуром Вороной нас объединяют как амбициозные цели, так и дальнейшее видение развития проекта.

Мы всегда старались максимально закрыть потребности читателей в нашей тематике, при этом оставляя для себя возможность экспериментировать. Я рад, что в Creators Media Group готовы поддерживать все наши начинания.