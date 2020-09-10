К сервису проверки электронных квитанций check.gov.ua подключились еще две компании — ПУМБ и EasyPay





Как стало известно, к сервису check.gov.ua присоединились банк ПУМБ и платежный сервис EasyPay, в результате чего число подключенных организаций достигло 15, включая ПриватБанк и monobank. Об этом сообщил украинский бизнесмен и экс-министр Дмитрий Дубилет, участвующий в запуске проекта.

Напомним, государственный сервис check.gov.ua для проверки достоверности электронных квитанций, призванный избавит украинцев от раздражающего требования предъявлять бумажные квитанции (с мокрой печатью!) об уплате тех или иных государственных услуг, заработал в конце прошлого года. На момент запуске к нему были подключены только ПриватБанк и monobank, а в начале этого года к проекту присоединились все основные государственные органы. Присоединение ПУМБ и EasyPay делает сервис доступным еще большему числу украинцев.

Для подтверждения факта оплаты клиенту достаточно предоставить госслужащему для проверки номер электронной квитанции, который можно узнать в мобильном приложении банка или платежного сервиса.

По словам Дубилета, государственный онлайн-инструмент приглянулся и частному бизнесу, который начал использовать его для подтверждения оплаты за оказанные услуги или товар. В то же время с государственным сегментом, который, как известно, весьма неохотно принимает подобного рода инновации, все не так однозначно. Несмотря на то, что все работники государственных учреждений получили служебные инструкции после запуска сервиса, в некоторых случаях до сих пор требуют бумажные квитанции с печатями. Напомним, в случае получения отказа принимать электронную квитанцию с жалобами можно обращаться на горячую линию 1545.

Источник: Дмитрий Дубилет Telegram