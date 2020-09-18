Канадец на Tesla решил «поспать» при включенном автопилоте на скорости свыше 140 км/ч. Ему уже предъявили уголовные обвинения





К счастью, этот невероятно глупый и безответственный поступок не привел к каким-либо трагическим последствиям.



Сотрудники Королевской канадской конной полиции (RCMP) в Альберте предъявили уголовные обвинения водителю Tesla за опасное вождение. Фигурант уголовного дела спал (не исключено, что он притворялся) в автомобиле, когда тот передвигался по автомагистрали со скоростью свыше 140 км/ч со включенным автопилотом.

Alberta RCMP received a complaint of a car speeding on Hwy 2 near #Ponoka. The car appeared to be self-driving, travelling over 140 km/h with both front seats completely reclined & occupants appeared to be asleep. The driver received a Dangerous Driving charge & summons for court pic.twitter.com/tr0RohJDH1 — RCMP Alberta (@RCMPAlberta) September 17, 2020

Получив сообщение о подозрительном автомобиле Tesla с откинутым водительским сидением и предположительно спящим водителем, движущимся на большой скорости по автомагистрали Hwy 2 возле города Понока, полицейские отреагировали по протоколу.

«После того, как полицейский включил специальные световые сигналы на своем автомобиле, идущий впереди автомобиль Tesla автоматически начал ускоряться. Офицер смог получить показания радара на своем автомобиле, подтверждающие, что он автоматически разогнался до 150 км/ч».

В конечном итоге водитель преследуемого автомобиля Tesla остановился сам. Интересно, что изначально полиция просто выписала нарушителю штраф за превышение скорости, но затем, видимо, осознав тяжесть преступления, решила привлечь водителя к уголовной ответственности. Об инциденте правоохранители рассказали в Twitter.

Единственным «предохранителем» в Tesla Autopilot являются встроенные в рулевое колесо датчики, которые определяют наличие и отсутствие рук на рулевом колесе. Но система эта неидеальна — существуют различные приспособления вроде Autopilot Buddy, позволяющие обходить систему контроля.

Tesla в описании функциональности на сайте и всех материалах отчетливо указывает, что ее продвинутая система помощи Autopilot не обеспечивает полную автономность и требует от водителя, который несет полную ответственность за управление ТС, постоянно следить за ситуацией на дороге, не снимая рук с рулевого колеса. Однако нередко водители злоупотребляют возможностями автопилота Tesla, что очень часто приводит к авариям, в том числе с трагическим исходом. Отчасти в этом виноват, если так можно выразиться, и сам производитель, который слишком активно продвигает функциональность, используя спорные маркетинговые термины вроде Full Self-Driving (многие могут ошибочно принять это за полноценный автопилот). К тому же, сам глава Tesla Илон Маск очень часто дразнит подписчиков в Twitter, что времена «водитель спит, Tesla везет» вот-вот настанут. Кроме того, в прошлом глава компании, чтобы показать возможности автопилота Tesla, на камеру ненадолго убирал руки с руля после активации Autopilot (1 и 2). Как бы там ни было, это никак не оправдывает «героя» этой истории.

Источник: Electrek