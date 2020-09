Канадец на Tesla решил «поспать» при включенном автопилоте на скорости свыше 140 км/ч. Ему уже предъявили уголовные обвинения

К счастью, этот невероятно глупый и безответственный поступок не привел к каким-либо трагическим последствиям.



Сотрудники Королевской канадской конной полиции (RCMP) в Альберте предъявили уголовные обвинения водителю Tesla за опасное вождение. Фигурант уголовного дела спал (не исключено, что он притворялся) в автомобиле, когда тот передвигался по автомагистрали со скоростью свыше 140 км/ч со включенным автопилотом.

Alberta RCMP received a complaint of a car speeding on Hwy 2 near #Ponoka. The car appeared to be self-driving, travelling over 140 km/h with both front seats completely reclined & occupants appeared to be asleep. The driver received a Dangerous Driving charge & summons for court pic.twitter.com/tr0RohJDH1

— RCMP Alberta (@RCMPAlberta) September 17, 2020