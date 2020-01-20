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Lenovo готовит к выпуску автономную гарнитуру, но не для потребительского сегмента

Lenovo готовит к выпуску автономную гарнитуру, но не для потребительского сегмента

Lenovo готовит к выпуску автономную гарнитуру, но не для потребительского сегмента


Компания Lenovo подготовила к выпуску новую модель автономной гарнитуры виртуальной реальности. Об этом свидетельствуют данные заявки на сертификацию в FCC. Устройство фигурирует под названием Lenovo VR3030S.

Учитывая, что грядущая новинка позиционируется в качестве автономной гарнитуры, она не потребует подключения к компьютеру или смартфону. Таким образом, все необходимые вычислительные ресурсы размещаются в самой гарнитуре. При этом устройство, судя по всему, использует проприетарную платформу Lenovo и предназначено исключительно для рынка образовательных услуг.

Судя по данным на странице продукта Lenovo Mirage VR S3, данная гарнитура виртуальной реальности включает процессор Qualcomm Snapdragon 835, два дисплея с разрешением по 1920х2160 точек, батарею ёмкостью 4200 мАч. Также сообщается о наличии порта USB-C для зарядки и простого контроллера. Судя по всему, это простая гарнитура без функции отслеживания движений, так что пользователь не сможет перемещаться по виртуальной реальности. Разве что будет отслеживаться поворот и наклон головы. Как ожидается, это устройство выйдет на рынок весной 2020 года.

Источник: The Verge

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