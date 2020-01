Lenovo готовит к выпуску автономную гарнитуру, но не для потребительского сегмента

Компания Lenovo подготовила к выпуску новую модель автономной гарнитуры виртуальной реальности. Об этом свидетельствуют данные заявки на сертификацию в FCC. Устройство фигурирует под названием Lenovo VR3030S.

Учитывая, что грядущая новинка позиционируется в качестве автономной гарнитуры, она не потребует подключения к компьютеру или смартфону. Таким образом, все необходимые вычислительные ресурсы размещаются в самой гарнитуре. При этом устройство, судя по всему, использует проприетарную платформу Lenovo и предназначено исключительно для рынка образовательных услуг.

Introducing the Lenovo VR Classroom 2, an even smarter solution that empowers teachers and administrators to easily integrate virtual reality lessons into their curriculum.

Check it out this week at #FETC!

Learn more: https://t.co/a1EFWoxfnb #LenovoFETC pic.twitter.com/QwauT2GAlo

— Lenovo Education (@LenovoEducation) January 14, 2020