Lenovo готовит к выпуску автономную гарнитуру, но не для потребительского сегмента





Компания Lenovo подготовила к выпуску новую модель автономной гарнитуры виртуальной реальности. Об этом свидетельствуют данные заявки на сертификацию в FCC. Устройство фигурирует под названием Lenovo VR3030S.

Учитывая, что грядущая новинка позиционируется в качестве автономной гарнитуры, она не потребует подключения к компьютеру или смартфону. Таким образом, все необходимые вычислительные ресурсы размещаются в самой гарнитуре. При этом устройство, судя по всему, использует проприетарную платформу Lenovo и предназначено исключительно для рынка образовательных услуг.

Introducing the Lenovo VR Classroom 2, an even smarter solution that empowers teachers and administrators to easily integrate virtual reality lessons into their curriculum. Check it out this week at #FETC! Learn more: https://t.co/a1EFWoxfnb #LenovoFETC pic.twitter.com/QwauT2GAlo — Lenovo Education (@LenovoEducation) January 14, 2020

Судя по данным на странице продукта Lenovo Mirage VR S3, данная гарнитура виртуальной реальности включает процессор Qualcomm Snapdragon 835, два дисплея с разрешением по 1920х2160 точек, батарею ёмкостью 4200 мАч. Также сообщается о наличии порта USB-C для зарядки и простого контроллера. Судя по всему, это простая гарнитура без функции отслеживания движений, так что пользователь не сможет перемещаться по виртуальной реальности. Разве что будет отслеживаться поворот и наклон головы. Как ожидается, это устройство выйдет на рынок весной 2020 года.

Источник: The Verge