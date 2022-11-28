Levitation – мод к Half-Life: Alyx – предлагает 4 часа дополнительного контента для однопользовательской игры

Levitation уже доступна для загрузки и с момента запуска собрала немало одобрительных отзывов.

Запущенная в апреле 2020 года Half-Life: Alyx (когда за месяц пользователи Steam добавили почти 1 млн гарнитур виртуальной реальности) все еще остается лучшим опытом VR-игры, поэтому не удивительно, что многие будут рады ее расширению. Пока Valve не объявляет о продолжении, посторонние разработчики могут предложить свои варианты контента.

Levitation, новый однопользовательский мод для Half-Life Alyx, не только расширяет историю последней версии Valve, но и заслуживает похвалы за свой геймплей.

Half Life Alyx: Levitation is absolutely gorgeous!!!! I adore it so far @FMPONE. Your maps are super amazing! pic.twitter.com/yrcnFNIWR1 — Ritsu (@ritsucaps) November 25, 2022

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Бесплатный мод содержит 3-4 часа дополнительного сюжетного контента, а также новую озвучку и анимацию. На момент написания статьи Levitation имела идеальный пятизвездочный рейтинг на основе 698 оценок. В комментариях положительно отмечают работу дизайнера уровней FMPONE, учитывая, что Levitation была анонсирована только в начале этого года.

Если коротко — в моде игрока отправляют в таинственную секцию X City 17 для исследования левитирующего здания, где исчезли двое членов Сопротивления.

Скачать дополнение можно, подписавшись на мод на его странице в Мастерской Steam. Как только вы установите первую часть, Steam автоматически загрузит остальные четыре во время игры. Важно — понадобится копия Half-Life: Alyx и совместимая гарнитура виртуальной реальности.

Год назад был выпущен Bioshock-мод для игры Half Life: Alyx. Return to Rapture – это история из восьми частей, которая предлагает альтернативный взгляд на культовый мир Rapture из оригинальной игры BioShock. Фактически, теперь игроки получили возможность запустить Bioshock в виртуальной реальности. Мод также содержит врагов и оружие из Half-Life: Alyx, оригинальный саундтрек от RPM STUDIO warszawa и увлекательный сюжет с диалогами от профессионального актера озвучивания Симуса Брайнера.

Источник: Engadget