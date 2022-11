Levitation – мод к Half-Life: Alyx – предлагает 4 часа дополнительного контента для однопользовательской игры

Levitation уже доступна для загрузки и с момента запуска собрала немало одобрительных отзывов.

Запущенная в апреле 2020 года Half-Life: Alyx (когда за месяц пользователи Steam добавили почти 1 млн гарнитур виртуальной реальности) все еще остается лучшим опытом VR-игры, поэтому не удивительно, что многие будут рады ее расширению. Пока Valve не объявляет о продолжении, посторонние разработчики могут предложить свои варианты контента.

Levitation, новый однопользовательский мод для Half-Life Alyx, не только расширяет историю последней версии Valve, но и заслуживает похвалы за свой геймплей.

Half Life Alyx: Levitation is absolutely gorgeous!!!! I adore it so far @FMPONE. Your maps are super amazing! pic.twitter.com/yrcnFNIWR1

— Ritsu (@ritsucaps) November 25, 2022