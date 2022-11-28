Levitation – мод к Half-Life: Alyx – предлагает 4 часа дополнительного контента для однопользовательской игры

Levitation уже доступна для загрузки и с момента запуска собрала немало одобрительных отзывов.
Запущенная в апреле 2020 года Half-Life: Alyx (когда за месяц пользователи Steam добавили почти 1 млн гарнитур виртуальной реальности) все еще остается лучшим опытом VR-игры, поэтому не удивительно, что многие будут рады ее расширению. Пока Valve не объявляет о продолжении, посторонние разработчики могут предложить свои варианты контента.
Levitation, новый однопользовательский мод для Half-Life Alyx, не только расширяет историю последней версии Valve, но и заслуживает похвалы за свой геймплей.
Half Life Alyx: Levitation is absolutely gorgeous!!!! I adore it so far @FMPONE. Your maps are super amazing! pic.twitter.com/yrcnFNIWR1
— Ritsu (@ritsucaps) November 25, 2022
Бесплатный мод содержит 3-4 часа дополнительного сюжетного контента, а также новую озвучку и анимацию. На момент написания статьи Levitation имела идеальный пятизвездочный рейтинг на основе 698 оценок. В комментариях положительно отмечают работу дизайнера уровней FMPONE, учитывая, что Levitation была анонсирована только в начале этого года.
Если коротко — в моде игрока отправляют в таинственную секцию X City 17 для исследования левитирующего здания, где исчезли двое членов Сопротивления.
Скачать дополнение можно, подписавшись на мод на его странице в Мастерской Steam. Как только вы установите первую часть, Steam автоматически загрузит остальные четыре во время игры. Важно — понадобится копия Half-Life: Alyx и совместимая гарнитура виртуальной реальности.
Год назад был выпущен Bioshock-мод для игры Half Life: Alyx. Return to Rapture – это история из восьми частей, которая предлагает альтернативный взгляд на культовый мир Rapture из оригинальной игры BioShock. Фактически, теперь игроки получили возможность запустить Bioshock в виртуальной реальности. Мод также содержит врагов и оружие из Half-Life: Alyx, оригинальный саундтрек от RPM STUDIO warszawa и увлекательный сюжет с диалогами от профессионального актера озвучивания Симуса Брайнера.
Источник: Engadget
- Half-Life: Alyx – видеоигра, шутер от первого лица виртуальной реальности, разработанный компанией Valve и изданный для Windows 23 марта 2020 года. Это первая игра в основной серии Half-Life с момента выхода Half-Life 2: Episode Two, и хронологически охватывает события, предшествующие Half-Life 2.
-
- Компания Valve описала свою VR-игру как "флагманскую", она была разработана с помощью движка Source 2 и поддерживает все совместимые с ПК гарнитуры VR. Главной героиней является Аликс Вэнс, которая вместе с отцом Илаем борется с оккупационным режимом Альянса. Они разыскивают таинственное оружие, надеясь, что оно поможет в освобождении планеты.