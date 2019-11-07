Глава Huawei Жэнь Чжэнфэй: «Мы сможем без проблем выжить и без США, они могут держать нас в этом списке вечно»





Буквально на днях министр торговли США Уилбур Росс сообщил, что вскоре американским компаниям разрешат вести бизнес с Huawei, которая поневоле оказалась втянутой в торговую войну между США и Китаем, начавшуюся год назад. Для ясности, речь о специальных разрешениях в рамках временной лицензии. К слову, в этом месяце (19 ноября), истекает срок действия второй лицензии для Huawei, как мы уже отмечали ранее, с большой вероятностью США продолжат выдавать такие лицензии до полного разрешения конфликта. Но вот сейчас Жэнь Чжэнфэй, основатель и генеральный директор Huawei, сделал весьма громкое заявление. Говоря конкретнее, он заявил, что Huawei это не особо-то и интересно.

«Мы сможем без проблем выжить и без США. Мне нет абсолютно никакого дела до торговых переговоров между США и Китаем», — цитирует источник слова лидера Huawei.

Надо сказать, что основатель Huawei уже не первый раз высказывается столь резко и самоуверенно по поводу ситуации. Напомним, из-за американских санкций, в частности, новые смартфоны Huawei и ее суббренда Honor не имеют сервисов Google. Пока продажи Huawei растут исключительно благодаря успехам компании на родном рынке Китая, тогда как в западной части мира позиции Huawei ослабевают с каждым днем.

Жэнь Чжэнфэй заявил, что Huawei не является частью торговой войны, поскольку «компания не ведет никакого бизнеса в США». Он также добавила, что «никакого конфликта с США у компании нет» и пригласил Трампа в гости.

В прошлом году Huawei закупила у американских поставщиков чипов и лицензий на ПО на общую сумму в $11 млрд. Сейчас же производитель активно заключает контракты с новыми поставщиками, параллельно усиленно разрабатывая собственные чипы и ПО.

Но вот что забавно: фактически Huawei продолжает покупать необходимые товары у американских фирм. Продукция, производимая за пределами США, под действие санкций не подпадает, что собственно и позволило многим возобновить продажи Huawei. В Huawei не отрицают, что продолжают закупать американские комплектующие. При этом в компании уточняют, что сейчас объемы составляют 70-80% от прежних.