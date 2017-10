Lucasfilm показал, как будет выглядеть аттракцион «гиперреальности» Star Wars: Secrets of the Empire во вселенной Звездных Войн [видео]

Компании Lucasfilm, ILMxLAB и VOID показали, как будет выглядеть «гиперреальный» аттракцион следующего поколения Star Wars: Secrets of the Empire, который позволит в буквальном смысле окунуться во вселенную Звездных Войн. Для «погружения» используется комплект виртуальной реальности в составе шлема и дополнительного рюкзака, в качестве гида по сюжетному приключению — цифровой робот K-2SO, а сам процесс игры представляет собой смесь VR, AR и лазертега.

Сюжет предоплагает участие четырех человек, так что его создатели рекомендуют приходить с семьей или друзьями. Игроки перевоплотятся в повстанцев, замаскированных под имперских штурмовиков, которых отправляют на планету Мустафар для выполнения жизненно важной миссии. Во время ее прохождения игроки будут пробивать себе дорогу сквозь вражеские отряды с бластерами в руках, решать головоломки и сражаться с гигантскими монстрами лавы.

Отметим, что развлечение на всю компанию обойдется недешево — билет на одного участника стоит $29,95, так что всего в сумме придется выложить порядка $120. Первые аттракционы «Star Wars: Secrets of the Empire» откроются в Орландо (Disney Springs at Walt Disney World Resort) 16 декабря 2017 года и в Анахайме (Downtown Disney at Disneyland Resort) 5 января 2018 года.

Источник: Star Wars