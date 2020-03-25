Microsoft приостановит выпуск всех обновлений Windows, кроме апдейтов системы безопасности

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Вслед за Google корпорация Microsoft также решила приостановить разработку своих программных продуктов. Компания ставит на паузу разработку всех необязательных выпусков (на связанных с вопросами безопасности) для поддерживаемых версий ОС Windows и серверных продуктов. Такой шаг позволит компании сосредоточиться на выпуске обновлений безопасности.

В частности, Microsoft приостановит обновления C и D, которые обычно выпускаются в течение третьей и четвертой недели каждого месяца, соответственно. К ним относятся улучшения и исправления, не связанные с безопасностью. Однако указанные изменения не вступят в силу до мая, так что в следующем месяце пользователи всё ещё могут ожидать выхода нескольких последних необязательных выпусков обновлений, не связанных с вопросами обеспечения безопасности.

В дальнейшем Microsoft будет выпускать свои ежемесячные обновления безопасности (B), как и планировалось, во второй вторник каждого месяца, также называемый Вторник обновлений. В ближайший такой вторник ожидается исправление недавно раскрытой критической уязвимости, активно используемой хакерами.

Starting in May 2020, we are pausing all optional non-security releases (C and D updates) for all supported versions of Windows client and server products to prioritize security and keep customers protected and productive. More information here: https://t.co/G5NcWtIiEQ. — Windows Update (@WindowsUpdate) March 24, 2020

Поскольку многие пользователи и сотрудники работают дома, цена возможной ошибки в одном из необязательных обновлений может оказаться слишком высокой. Потому Microsoft стремится минимизировать риск появления таких ошибок, отказываясь от таких обновлений.

В сложившихся обстоятельствах Microsoft также переносит запланированную дату окончания обслуживания для выпусков Windows 10 Enterprise, Education и IoT Enterprise с 14 апреля на 13 октября. Соответствующие устройства будут получать обновления безопасности в течение следующих нескольких месяцев.

Источник: Engadget