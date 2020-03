Microsoft приостановит выпуск всех обновлений Windows, кроме апдейтов системы безопасности

Вслед за Google корпорация Microsoft также решила приостановить разработку своих программных продуктов. Компания ставит на паузу разработку всех необязательных выпусков (на связанных с вопросами безопасности) для поддерживаемых версий ОС Windows и серверных продуктов. Такой шаг позволит компании сосредоточиться на выпуске обновлений безопасности.

В частности, Microsoft приостановит обновления C и D, которые обычно выпускаются в течение третьей и четвертой недели каждого месяца, соответственно. К ним относятся улучшения и исправления, не связанные с безопасностью. Однако указанные изменения не вступят в силу до мая, так что в следующем месяце пользователи всё ещё могут ожидать выхода нескольких последних необязательных выпусков обновлений, не связанных с вопросами обеспечения безопасности.

В дальнейшем Microsoft будет выпускать свои ежемесячные обновления безопасности (B), как и планировалось, во второй вторник каждого месяца, также называемый Вторник обновлений. В ближайший такой вторник ожидается исправление недавно раскрытой критической уязвимости, активно используемой хакерами.

Starting in May 2020, we are pausing all optional non-security releases (C and D updates) for all supported versions of Windows client and server products to prioritize security and keep customers protected and productive. More information here: https://t.co/G5NcWtIiEQ.

— Windows Update (@WindowsUpdate) March 24, 2020