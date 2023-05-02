Microsoft начнет предлагать пользователям Windows 11 отключать нежелательные уведомления с помощью… еще одного уведомления

Многие приложения, встроенные и сторонние, «хотят» отправить вам уведомления в Windows 11 – как правило, совершенно бесполезные. Microsoft знает об этом и хочет это изменить. Новая функция под названием «Умный отказ» (Smart opt-out) уменьшит количество спама подобными сообщениями.
Приложение «Безопасность Windows» регулярно отправляет предупреждения после выполнения проверки безопасности на компьютере. Уведомления отправляет приложение «Погода», сайты с подпиской через Microsoft Edge или Chrome и многие другие приложения. В совокупности большое количество уведомлений представляет проблему, учитывая, что не всегда очевидно, как их отключить.
Изменить положение Microsoft хочет… еще одним уведомлением. Оно будет рекомендовать отключать уведомления от приложений, с которыми пользователь не взаимодействует регулярно. Например, если вы не взаимодействовали с сообщениями Outlook в течение месяца, вы получите предложение «Отключить уведомления от Outlook?» и два варианта ответа: отключить и не менять. Интеллектуальный отказ не повлияет на нужные сообщения.
Изменения коснутся и высокоприоритетных уведомлений, в том числе от сторонних приложений. По желанию пользователя, они смогут обходить режим Focus Assist («Не беспокоить»). Выбор будет осуществляться точно так же, через сообщение с двумя вариантами ответа. В сообщения также появится кнопка просмотра.
Появления нового способа работы с сообщениями Windows 11 следует ожидать в течение пары месяцев.
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Источник: Windows Latest