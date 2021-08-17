Мінцифра розширює бета-тестування COVID-сертифікатів у Дії на Android





Міністерство цифрової трансформації України повідомило про розширення програми тестування COVID-сертифікатів у Дії на Android.

Бета-тестування «ковідних сертифікатів» в Дії, які призначені для спрощення закордонних подорожей, запустили 1 липня, але до цього часу воно проводилось лише на iOS. Відсьогодні взяти участь у тестуванні COVID-сертифікатів у Дії можна й на Android. Затримку у Мінцифрі пояснили посиленням вимог до COVID-сертифікатів від компанії Google та необхідністю проходити додаткові перевірки. Лише зараз Google схвалив нову версію Дії з COVID-сертифікатами

Головна умова лишається умова тією ж — потрібно бути повністю щепленим від COVID-19 (отримати обидві дози вакцини) на території України. Щоб взяти участь у бета-тесті, потрібно відправити заявку на сайті. От тільки наразі вільних місць на тестування немає. На сьогодні всього на тестування записалось 34650 людей, а Мінцифра радить стежити за оновленнями на сторінках соцмереж Дії, щоб не пропустити наступний набір.

Дата офіційного запуску COVID-сертифікатів у Дії поки не повідомляється.

Минулого тижня розпочався останній технічний етап — під’єднання України до продуктової інфраструктури COVID-сертифікатів ЄС з метою забезпечення взаємовизнання документів. Паралельно уряд працює над політичною частиною взаємовизнання, а саме прийняття Єврокомісією так званого “equivalency decision”, тобто визнання українських COVID-сертифікатів такими, що можуть бути використані під час подорожей.

COVID-сертифікати працюватимуть, як й інші документи в Дії. Перевірити дійсність сертифіката можна буде за QR-кодом, що звільняє від необхідності додатково впроваджувати спеціальне обладнання для перевірки. Також пізніше сертифікат можна буде згенерувати після негативного результату ПЛР-тестів та перенесення COVID-19. Розробкою та технічною реалізацією «ковідних сертифікатів» в «Дії» спільно займаються команди Мінцифри, МОЗ, НСЗУ, МЗС, ДПСУ.