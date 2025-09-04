Модер превратил Samsung Galaxy Flip в раздвижной мини-телефон с физической клавиатурой

Модер Марцин Плаза, известный своим недавним проектом с механической клавиатурой для ноутбука Lenovo Yoga, вернулся с новой идеей. На этот раз он превратил смартфон Samsung Galaxy Flip в ретро-слайдер с аппаратной клавиатурой и маленьким экраном. Проект не только спас «мертвый» Galaxy Flip5, но и решил одну из главных проблем этого телефона — хрупкий внутренний дисплей.

Итак, Марцин Плаза взял поврежденный Galaxy Flip5, полностью разобрал его и превратил в современный слайдер с QWERTY-клавиатурой от BlackBerry, вмонтированной в специально изготовленный на ЧПУ алюминиевый корпус нижней части.

Цель проекта была двойной: восстановить сломанный Galaxy Flip5 и избавиться от самого уязвимого элемента этого смартфона — внутреннего гибкого экрана. Хотя с момента запуска модели прошло уже более двух лет, восстановленный Galaxy Flip5 все еще стоит на Amazon $360. Поэтому Плаза специально приобрел поврежденные аппараты, чтобы использовать их для своего проекта.

Фактически модер создал Android-версию BlackBerry Torch. Работа началась с полного разбора сломанного Galaxy Flip5 и тестирования, какие компоненты можно смело убрать, чтобы телефон продолжил работать. В итоге он отказался от ряда несущественных деталей, включая модуль 5G-антенны.

Далее Плаза спроектировал новый корпус для аппаратных компонентов, которые ранее располагались в нижней части смартфона. Прежде чем фрезеровать корпус из алюминия на станке с ЧПУ, он напечатал несколько пластиковых прототипов на 3D-принтере для проверки конструкции.

В корпус он интегрировал клавиатуру от старого BlackBerry. Она работает через микроконтроллер Arduino Pro Micro, специально перепрограммированный для эмулирования USB-клавиатуры. Конструкция корпуса получила простой, но эффективный механизм параллельного выдвижения, благодаря которому клавиатура аккуратно прячется под экраном, когда не нужна.

Чтобы сделать модифицированный смартфон пригодным к ежедневному использованию, Плаза задействовал приложение Samsung Good Lock и модуль MultiStar. Благодаря этому он открыл возможность запускать все приложения на маленьком внешнем экране, который теперь стал единственным дисплеем устройства. При этом сохранены и оригинальные детали Galaxy Flip5 — например, гибкий шлейф, соединяющий материнскую плату с дисплеем. Но были и нововведения: в нижней половине корпуса Плаза добавил магнитное кольцо MagSafe для беспроводной зарядки.

Впрочем, этот DIY-смартфон не задумывался как серийный продукт или готовая инструкция для повторения. Плаза не выкладывал файлы или руководства по сборке (по крайней мере пока). Но весь процесс можно увидеть в его видео на YouTube, которое он опубликовал вместе с готовым результатом.

Источник: notebookcheck