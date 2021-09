NASA и ESA назначили новую дату запуска «Джеймса Уэбба» — 18 декабря 2021 года

NASA и ESA согласовали новую дату запуска телескопа «Джеймс Уэбб» — 18 декабря 2021 года.

«Джеймс Уэбб» — космическая инфракрасная обсерватория нового поколения и один из самых крупных долгостроев NASA. Изначально телескоп, чья разработка началась еще в 1996 году, планировали запустить в космос между 2007 и 2011 годами. В итоге запуск откладывали из-за различных технологических трудностей и перерасхода средств. Сборка «Джеймса Уэбба» была закончена в середине 2019 года, а бюджет программы вырос до внушительных 10 миллиардов долларов. В конце августа обсерватория прошла последние проверки (да, нам тоже до сих пор не верится!).

LAUNCH UPDATE: Together with @ESA and @Arianespace, we’re targeting Dec. 18, 2021 for launch of the world’s premier deep space observatory – our @NASAWebb Space Telescope.

🚀 Save the date for liftoff from Europe’s Spaceport in French Guiana: https://t.co/YLfgJFPRYW pic.twitter.com/15xuNbNkYj

— NASA (@NASA) September 8, 2021