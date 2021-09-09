NASA и ESA назначили новую дату запуска «Джеймса Уэбба» — 18 декабря 2021 года





NASA и ESA согласовали новую дату запуска телескопа «Джеймс Уэбб» — 18 декабря 2021 года.

«Джеймс Уэбб» — космическая инфракрасная обсерватория нового поколения и один из самых крупных долгостроев NASA. Изначально телескоп, чья разработка началась еще в 1996 году, планировали запустить в космос между 2007 и 2011 годами. В итоге запуск откладывали из-за различных технологических трудностей и перерасхода средств. Сборка «Джеймса Уэбба» была закончена в середине 2019 года, а бюджет программы вырос до внушительных 10 миллиардов долларов. В конце августа обсерватория прошла последние проверки (да, нам тоже до сих пор не верится!).

LAUNCH UPDATE: Together with @ESA and @Arianespace, we’re targeting Dec. 18, 2021 for launch of the world’s premier deep space observatory – our @NASAWebb Space Telescope. 🚀 Save the date for liftoff from Europe’s Spaceport in French Guiana: https://t.co/YLfgJFPRYW pic.twitter.com/15xuNbNkYj — NASA (@NASA) September 8, 2021

Прямо сейчас специалисты NASA и Northrop Grumman готовят телескоп к перевозке — его по воде доставят на космодром Куру на северо-восточном побережье Южной Америки. По плану, баржа с телескопом и разгонным блоком отчалит в сентябре.

По прибытии на космодром его еще раз внимательно осмотрят на отсутствие повреждений, заправят топливом и снимут все защитные заглушки с ряда элементов телескопа. Затем аппарат поместят под головной обтекатель ракеты-носителя «Ариан-5» для отправки в космос.

После запуска обсерватория перейдет из предполетной конфигурации в рабочую — развернет солнечные батареи, солнцезащитный экран и главное зеркало. Она самостоятельно доберется к рабочей орбите в окрестности второй точки Лагранжа в системе Солнце — Земля. Ожидается, что научные наблюдения начнутся через шесть месяцев после старта. Программа исследований рассчитана на 5–10 лет, но, вероятнее всего, она будет продолжена.

«Джеймс Уэбб» продолжит и расширит наблюдательные программы «Хаббла» и «Спитцера». Всего у «Джеймса Уэбба» есть четыре научных инструмента: камера ближнего инфракрасного диапазона NIRCam, прибор для работы в среднем ИК-диапазоне MIRI, спектрограф ближнего ИК-диапазона NIRSpec и система FGS/NIRISS. С помощью научных приборов ученые надеются получить ответы на многие фундаментальные вопросы, в первую очередь, касательно формирования экзопланет.

В отличие от «Хаббла», который исследует Вселенную преимущественно в оптическом диапазоне (ближний инфракрасный и ультрафиолетовый диапазон, соседствующие с видимым излучением), «Джеймс Уэбб» сконцентрируется на инфракрасной части спектра, позволив рассмотреть более древние и более холодные объекты.

Среди первых целей «Джеймса Уэбба» — атмосферы экзопланет, протоскопления, околозвездные диски, квазары, транснептуновые объекты и кометы.