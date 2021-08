В это сложно поверить, но «Джеймс Уэбб» — космическая инфракрасная обсерватория нового поколения и один из самых крупных долгостроев NASA — благополучно прошла последние проверки и готова к отправке на космодром Куру для последующего запуска в декабре этого года. Объявление об этой важной вехе в развитии проекта NASA сопроводило таймлапс-роликом упаковки телескопа, сложенного в предполетную конфигурацию, для отправки на космодром.

Название «Джеймс Уэбб» в честь второго руководителя NASA космический телескоп получил в 2002 году, до этого он назывался NGST (Next Generation Space Telescope). Изначально телескоп планировали запустить в космос между 2007 и 2011 годами. NASA множество раз сдвигала сроки из-за различных технологических трудностей и перерасхода средств. В начале 2000-х стоимость программы превысила 4,5 миллиарда долларов и сроки перенесли. Затем в 2011 году все еще раз пересчитали и утвердили новые предполагаемые сроки запуска — 2018 год. С того времени было еще шесть переносов: сначала — на март 2019 года, затем — на июнь, позже — на май 2020 года, еще раз — на 30 марта 2021 года, затем — на 31 октября 2021 года, и еще раз — на середину ноября (на сей раз из-за ракеты-носителя «Ариан-5») В то же время бюджет программы вырос до внушительных 10 миллиардов долларов.

Сборка «Джеймса Уэбба» была закончена в середине 2019 года и с тех пор проводились его наземные испытания. Ранее прошли испытания защитного экрана, главного зеркала телескопа и всей обсерватории, а также акустические и вибрационные тесты. В марте 2021 года специалисты проверили функциональность всех электронных компонентов телескопа и его научных инструментов. Затем в мае он прошел финальный тест на развертывание главного зеркала.

26 августа 2021 года NASA объявило, что завершило все проверки «Джеймса Уэбба» и начало готовить телескоп к перевозке — его по воде доставят на космодром Куру на северо-восточном побережье Южной Америки.

✅ Milestone achieved: Our @NASAWebb Space Telescope has completed testing and is being prepared for shipping to its @ESA Spaceport launch site in French Guiana. Watch this time-lapse of the spacecraft being stowed for shipping: https://t.co/kUpggwPVY6 pic.twitter.com/nE2GTi0CbZ

— NASA (@NASA) August 26, 2021