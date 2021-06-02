НБУ: частка безготівкових розрахунків картками збільшилась на 28% та сягнула майже 90% від загальної кількості операцій. З них 36,7% — онлайн-покупки
Нацбанк відзвітував про стан справ на ринку платіжних карток за підсумками першого кварталу 2021 року.
- Загальна кількість операцій (безготівкових та з отримання готівки) з використанням платіжних карток, емітованих українськими банками, за січень−березень 2021 року становила 1 691 млн шт., а їх сума — 1 089,1 млрд грн. У порівнянні з аналогічним періодом 2020 року кількість зазначених операцій зросла на 22,1%, а сума — на 18,3%.
- 9 із 10 операцій були безготівковими в І кварталі 2021 року — це майже 90% від загальної кількості операцій із платіжними картками. Частка безготівкових операцій за сумою становила 61% від усіх операцій із картками. Рік тому ці показники становили — 85,4% та 54,6% відповідно.
- Загалом у січні−березні 2021 року (у порівнянні з аналогічним періодом минулого року) кількість безготівкових операцій із використанням платіжних карток збільшилася більш ніж на чверть (28%) та становила 1512,8 млн шт., а сума — на третину (32%) та досягла 664,3 млрд грн.
- Першого кварталу 2021 року, як і раніше, найбільше операцій із використанням карток припадало:
- за кількістю — на розрахунки в торговельних мережах — 49,3% (або 402 млн шт.);
- за сумою — на перекази з картки на картку — 42,1% (або 280 млрд грн).
- Загалом більше третини від кількості безготівкових операцій із платіжною карткою в І кварталі 2021 року здійснювалися в інтернеті (36,7%). Це майже 202,3 млрд гривень.
- З початку 2021 року загальна кількість платіжних карток в Україні зросла на 3% — до 75,3 млн шт. З них більш ніж половина (54,2%) використовувалися в березні 2021 року для здійснення видаткових операцій.
- Кількість безконтактних карток, які використовували для здійснення операцій, з початку 2021 року зросла майже на 10% до 14,1 млн карток.
- Майже кожна десята активна платіжна картка — токенізована. Їх кількість становить 4,2 млн. штук. Це на 6% більше, ніж на початку року. Лише третина операцій у торговельних POS-терміналах за сумою та за кількістю здійснювалася з фізичним зчитуванням даних із носія картки. Решта — дві третини операцій — це безконтактні операції (операції з безконтактною карткою або за допомогою смартфонів та інших гаджетів). Їх сума становила 119,0 млрд грн.
- Кількість пунктів продажу, які приймають платіжні картки, з початку 2021 року зросла на 2% — до 333,5 тисяч.Мережа торговельних POS-терміналів в Україні зросла до 382 тис. З них майже 87% забезпечують можливість здійснення безконтактної оплати.
- Кількість платіжних терміналів (контактних та безконтактних) у розрахунку на 1 млн постійного населення України станом на 01 квітня 2021 року становила 9,6 тис. шт. — проти 8,3 тис. шт. рік тому.
- За даними Державної служби статистики України, станом на 01 квітня 2021 року в Україні зареєстровано 69 учасників карткових платіжних систем.