Не только смартфоны. LG запатентовала ноутбук со сворачивающимся 17-дюймовым экраном





Идеи из патентов разных технологических компаний, попадающих в сеть, далеко не всегда воплощаются в серийных продуктах, в особенности в тех случаях, когда речь идет о дизайне или форм-факторе устройства. Однако новый патент LG, описывающий ноутбук со сворачиваемым в трубочку дисплеем, вполне может стать редким исключением.

Ожидается, что подобные экраны станут новым трендом в мире мобильных устройств и будут активно использоваться многими производителями в следующем году. Буквально на прошлой неделе Oppo показала концептуальный раздвижной смартфон Oppo X 2021. Нынешний лидер рынка складных смартфонов со сгибаемыми экранами Samsung якобы тоже работает над собственным вариантом слайдера со сворачивающимся или, корректнее сказать, растягивающимся экраном.

Что же касается LG, компания недавно начала продажи первого в мире сворачиваемого в трубочку телевизора (модель LG Signature OLED TV R пока предлагается только в Южной Корее по цене $87 000) и подтвердила разработку смартфона-слайдера с растягивающимся экраном в рамках серии Explorer Project. В начале ноября LG зарегистрировала в Бюро интеллектуальной собственности Европейского союза (EUIPO) торговую марку Rollable — предполагается, что именно так будет называться этот смартфон, ожидающийся в марте 2021 года.

Как можно видеть на иллюстрациях из патента, сворачиваться и разворачиваться в сильно вытянутый по горизонтали модуль с очень небольшими глубиной и особенно высотой сможет не только экран, но и клавиатура, а также тачпад. По задумке авторов, экран сможет принимать различные формы, а его диагональ будет регулироваться в пределах от 13,3 до 17 дюймов. То есть, такой себе ноутбук-трансформер нового поколения.

Дисплейное подразделение LG уже давно разрабатывает самые разные типы гибких дисплеев, включая те, что можно растягивать. С учетом этого идея ноутбука со сворачивающимся дисплеем не представляется чем-то абсолютно реальным. К тому же, LG хорошо известна своей линейкой сверхтонких и легких ноутбуков Gram. Иными словами, LG располагает всем необходимым для выпуска такого ноутбука.