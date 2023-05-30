Не только TikTok: в США растет популярность китайских программ, которые также могут угрожать нацбезопасности

TikTok уже несколько лет находится под пристальным вниманием законодателей и разведки США из-за опасений, что программу могут использовать для слежки за американцами. Однако пока значительные усилия правительства направляются на блокировку платформы с короткими видео, растет популярность и других китайских приложений.

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Обеспокоенность TikTok, принадлежащем китайской компании ByteDance, связана с законодательством, позволяющим Китаю получать доступ к большим массивам информации, если она может угрожать национальной безопасности. Разведка и правительство США озабочены тем, что эта информация может включать адреса электронных почт, документы, предпочтения или другую личную информацию американских пользователей.

В то же время, из-за сосредоточенности на TikTok в США, кажется, обделили вниманием другие популярные китайские приложения. К примеру, программа для покупок Temu, принадлежащая китайскому PDD Holdings, в мае заняла второе место в App Store среди бесплатных программ (четвертое и пятое места – у китайских CapCut и TikTok соответственно). В праздничные сезоны 2022 года Temu тоже пользовалась популярностью, занимая 12-е место среди цифровых розничных продавцов по количеству уникальных посетителей сайта.

Интересно, что с конца марта по начало апреля (после выступления гендиректора TikTok в Конгрессе) Lemon8 – программа от ByteDance, похожа по функциям на Pinterest и Instagram – получила почти 1 миллион загрузок в США.

Подобно TikTok, все перечисленные программы собирают информацию о пользователях, могут анализировать их интересы и использовать алгоритмы, чтобы нацелить потребителей на продукты или информацию, которые, вероятно, заинтересуют их. Однако эксперты все еще считают, что внимание со стороны пользователей к ним, не столь масштабно как к TikTok.

В США аудитория TikTok насчитывает 150 млн активных пользователей ежемесячно, а ее дочернее приложение Lemon8 имеет всего 1,8 млн активных пользователей ежемесячно. В то время как TikTok имел 415 миллионов загрузок в США с момента его запуска, у CapCut было 99 миллионов, у Temu – 67 миллионов и у Lemon8 – 1,2 миллиона.

По количеству загрузок TikTok преобладает только Shein – 885 млн (правда, он был запущен в США гораздо раньше, в 2014 году), однако у него около 22 млн активных пользователей ежемесячно.

Эксперты считают, что США должны разработать план оценки риска китайских приложений, где один из критериев будет обращать внимание на масштаб, а другой – на тип приложения и его способность распространять пропаганду. К примеру, CapCut от ByteDance представляет меньшие риски, поскольку имеет меньшую базу пользователей и предназначен для редактирования, а не распространения видео. Для программ электронной коммерции, таких как Temu или Shein, риски тоже могут быть меньше. Фактически люди не проводят там так много времени, как в TikTok.

В то же время, поводы для беспокойства у США действительно есть. CNN недавно сообщала, что связанное с Temu приложение Pinduoduo содержит вредоносное программное обеспечение. В стране также сформировалась коалиция пользователей, брендов и правозащитников, требующих закрыть Shein.

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«Пока люди говорят о TikTok, есть еще кое-что мерзкое – Shein, который собирает данные и делает другие более ужасные вещи, такие как трудовое рабство», — говорит Чепин Фэй, исполнительный директор консалтинговой фирмы Actum.

Законодатели США в настоящее время рассматривают несколько путей, которые могут привести к блокировке TikTok, в частности, законопроект, который предоставит Министерству торговли полномочия запрещать программы из ограниченного перечня стран, если они будут угрожать национальной безопасности. Однако технологическая индустрия воспринимает инициативу не слишком положительно, поскольку считает, что закон предоставит исполнительной власти слишком широкие полномочия для запретов определенных технологий и увеличит долю рынка для существующих техногигантов в США, таких, как Meta, владеющая Facebook и Instagram.

Источник: CNBC