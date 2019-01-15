Nike дразнит самозашнуровывающимися кроссовками, которые управляются со смартфона

В преддверии выпуска новых кроссовок Nike дразнит своих поклонников очень необычным продуктом. На официальном сайте компании появился видеоролик, на котором спортсмены NBA примеряют новую обувь.

Очевидно, что это новые баскетбольные кроссовки Nike, хотя нам не показывают, как они выглядят. Из контекста видео становится понятно, что обувь сопрягается со смартфоном с помощью мобильного приложения. В нём можно шнуровать кроссовки и регулировать степень их затяжки.

The game will never be the same. Tune in tomorrow at 8AM EST. @nikebasketball pic.twitter.com/4LrJGpPDY6 — Nike (@Nike) January 14, 2019

Отметим, что в 2016 году Nike уже выпускала кроссовки HyperAdapt 1.0 с адаптивной системой автоматического шнурования. Они были оснащены датчиками давления и двумя кнопками по бокам, которые позволяли регулировать силу затягивания шнурков. Новая модель, по всей видимости, для этих целей использует мобильное устройство и беспроводное подключение. Ожидается, что предстоящие кроссовки будут стоить $350, что в два раза меньше, чем оригинальные HyperAdapt.

Источник: Engadget