Nike дразнит самозашнуровывающимися кроссовками, которые управляются со смартфона

В преддверии выпуска новых кроссовок Nike дразнит своих поклонников очень необычным продуктом. На официальном сайте компании появился видеоролик, на котором спортсмены NBA примеряют новую обувь.

Очевидно, что это новые баскетбольные кроссовки Nike, хотя нам не показывают, как они выглядят. Из контекста видео становится понятно, что обувь сопрягается со смартфоном с помощью мобильного приложения. В нём можно шнуровать кроссовки и регулировать степень их затяжки.

The game will never be the same.

Tune in tomorrow at 8AM EST. @nikebasketball pic.twitter.com/4LrJGpPDY6

