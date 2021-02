NZXT отзывает компьютерный корпус H1 из-за риска возгорания

Периодически мы публикуем новости о кампаниях отзыва автомобилей производителями из-за выявленных неисправностей. Теперь отзывать свою продукцию начали и компании, занимающиеся изготовлением компьютерного оборудования. В частности, производитель компьютерных корпусов и периферийного оборудования NZXT решил отозвать свой компьютерный корпус H1 формата mini-ITX, стоимость которого составляет $350. Причиной для отзыва стала вероятность воспламенения при обычном использовании устройства.

Компания обнаружила, что два металлических винта, которыми блок PCIe Riser крепится к шасси корпуса, могут вызвать короткое замыкание на печатной плате. Это, в свою очередь, может приводить к появлению искр и возгоранию.



Судя по всему, NZXT, знала об этой проблеме ещё с конца 2020 года, когда решила рассылать пластиковые винтовые комплекты для владельцев корпусов H1 (по запросу), чтобы они могли использовать их вместо металлических винтов. Но на тот момент компания не проводила полного отзыва, а вместо этого решила возобновить продажу корпуса.

Первоначально компания говорила, что проблема затронула «менее десяти корпусов H1». Но недавно YouTube-канал Gamers Nexus заявил, что новые пластиковые винты не решают основную проблему. Если бы владельцы таких корпусов в дальнейшем решили перешли на использование металлических винтов, вновь возникла бы вероятность пожара. Это также может представлять опасность для людей, которые используют металлические винты и не знают о проблеме.



Канал Gamers Nexus также более детально исследовал проблему и подготовил целую серию видео о ней. В этих роликах доказывалось, что конструкция корпуса включает ошибочные решения и представляет собой опасность для владельцев. По данным авторов канала Gamers Nexus, которые в дальнейшем были подтверждены самой компанией NZXT в разделе часто задаваемых вопросов, при закручивании резьба винта может задевать дорожки на печатной плате.

#Recall: NZXT H1 Computer Cases. Metal screws attaching the PCIe riser assembly to the chassis can cause a short/overheating; fire hazard. Get repair kit. CONTACT: 888-965-5520 or https://t.co/vXOa4baMuc & click “Contact” & “Customer Support”. Full notice: https://t.co/EMdMKJ8K62 pic.twitter.com/6Wlwt94K6X

