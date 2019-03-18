Опубликовано первое (предполагаемое) рекламное изображение Google Pixel 4 XL с врезанной в экран сдвоенной фронтальной камерой

На сайте Slahshleaks, изобилующим всевозможными утечки из индустрии смартфонов, опубликовали первое рекламное изображение смартфона Google Pixel 4 XL. Оно демонстрирует переднюю панель старшей модели смартфона Google Pixel четвертого поколения, выход которого ожидается лишь в октябре.

За последнее время было множество слухов и утечек, указывающих на то, что Google Pixel 4 XL получит две сдвоенные камеры, причем фронтальная камера будет врезана в активную область дисплея, как у флагманского смартфона Samsung Galaxy S10+. Собственно, свежий рендер, который якобы относится к официальным пресс-материалам устройства в точности согласуется с этими слухами. На нем можно увидеть устройство с очень узкими рамками по всему периметру дисплея с врезанной в правый угол сдвоенной фронтальной камерой.

Опубликованный рядом текст указывает на панель OLED с поддержкой расширенного динамического диапазона. Также там говорится, что дисплей имеет самую высокую плотность пикселей среди всех смартфонов с ОС Android.

Анонс Google Pixel 4 и Google Pixel 4XL ожидается только в октябре, но финальный дизайн (и не только его) актуального третьего поколения слили в сеть еще летом, да и второе поколение смартфона тоже полностью рассекретили за несколько месяцев до анонса. Вполне вероятно, что и с новым четвертым поколением Pixel 4 будет такая же история. Подтвердить или опровергнуть аутентичность изображения пока невозможно.

Источник: Slahshleaks