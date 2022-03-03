Осторожно, фейки: хакеры взломали несколько сайтов органов местной власти и распространяют там поддельные сообщения о подписании мира с оккупантами

На взломанных российскими киберпреступниками сайтах размещено якобы обращение Президента Украины о подписании мирного договора с оккупантами. Эта информация не соответствует действительности, а сами сообщения являются подделкой, отмечают в Госспецсвязи.

«Просим граждан не доверять этой информации. Враг хочет заставить нас поверить в поражение и опустить руки. Мы не имеем на это права. Наши воины мужественно удерживают оборону и не дают врагу захватить и уничтожить наше государство»

Путин и его бандитские войска будут использовать все возможные средства — запрещенное оружие, выставление людей живым щитом перед военными, удары по жилым домам, больницам, школам детским домам, обман и распространение фейков»

Госспецсвязи