Откровения разработчика Cyberpunk 2077: руководство загубило весь потенциал игры, патчи задерживаются до марта, большое обновление выйдет к июню





На одном из форумов было опубликовано большое сообщение, которое на условиях анонимности передаёт слова якобы одного из разработчиков компании CD Projekt Red, который имеет прямое отношение к разработке игры Cyberpunk 2077. Эта публикация проливает свет на причины столь плохого уровня готовности релизной версии игры, а также раскрывает дальнейшие планы по выходу патчей и обновлений. При этом новости нельзя назвать утешительными для игроков.

Начнём с причин провала. Как сообщает анонимный разработчик, компании пришлось выпустить очень сырой продукт из-за непродуманных действий руководства. В результате, разработчикам приходилось много времени и ресурсов выделять на банальную переделку, а не на доработку полировку игры. В качестве примера приводится квест, который приходилось переделывать дюжину раз только потому, что кто-то из руководства «не чувствовал» его. В результате, после множества времени, потраченного на многократную переделку квеста, его просто вырезали из финальной версии игры. Теперь его планируется добавить в DLC, выход которого ожидается в этом году.

Также говорится, что в компанию нанимаются (и остаются в ней) люди только по той причине, что им доверяют руководители. Часто возникали ситуации, когда хороший код утилизируется и переписывается с нуля. Часть задуманного не удалось реализовать в релизной версии игры из-за серьёзной ошибки пользовательского интерфейса, которая всё ещё присутствует в розничных копиях. В результате, сейчас в файлах .dat можно обнаружить много ненужного на текущий момент контента. Разработчики вынуждены были убрать около 50 тыс. строк диалогов, многие двери сейчас закрыты, хотя первоначально к этим территориям был доступ. Часть из этого вырезанного контента вернётся в игру с выходом обновления к Cyberpunk 2077 в июне. Но вернуть удастся не всё. Например, изначально в игре была огромная подземная часть города, но игроки не смогут её увидеть, потому что это «выглядело некрасиво» для руководства. Многие элементы пришлось вырезать из-за внутренней цензуры (секс, наркотики, некоторые квесты).

Оригинальный Джонни изначально был другим – он выглядел круче и был похож на маньяка. Персонаж был сильно вдохновлен Solid Snake в исполнении Дэвида Хейтера из первого Metal Gear Solid и Киллианом Мерфи. Идея пригласить Киану Ривза (которого разработчик называет слишком хорошим парнем для такого) появилась не в CD Projekt Red, а руководство не возражало.

Разработчик заявляет, что нынешняя катастрофа (игру изъяли из продажи в некоторых магазинах) фактически пошла на пользу Cyberpunk 2077, так она отрезвила руководство и заставила пересмотреть приоритеты. Разработчики предупреждали руководство о вероятном провале, но не были услышаны. Но сейчас, к чести руководителей, нужно отметить, что они принимают шквал критики на себя, ограждая от этого команду. Хотя моральный дух в команде всё же упал.

Что касается выхода грядущих обновлений. Несмотря на заверения руководителей CD Projekt Red, крупные патчи не выйдут в январе и феврале, а появятся лишь к середине марта. Но и они исправят ситуацию лишь частично. Только в июне планируется выпустить крупное обновление, которое должно исправить ситуацию, устранить ошибки и частично вернуть вырезанный контент. При этом код для PS4 и Xbox One утилизируется и пишется заново. Код для PS5 является улучшением по сравнению с ПК благодаря отличному набору для разработчиков от Sony.

По словам анонимного разработчика, в ближайшие недели нас ожидает появление подробностей о ходе переделки Cyberpunk 2077.

Источник: reddit