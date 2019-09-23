Печально известная АЭС Три-Майл-Айленд, на которой в 1979 году произошла авария, будет выведена из эксплуатации





Очень важная и то же время печальная страница в истории ядерной энергетики США подходит к концу – компания Exelon объявила о прекращении работы первого энергоблока АЭС Три-Майл-Айленд спустя 45 лет эксплуатации. Поскольку второй энергоблок вышел из строя сразу же после аварии на станции в 1979 году, фактически это означает закрытие одной из крупнейших и старейших атомных электростанций.

Exelon не называет причину остановки реактора, но ещё два года назад компания предупреждала об этом, ссылаясь на огромные эксплуатационные расходы. Однако вывод реактора из эксплуатации произойдёт не сразу, это займёт многие годы. В ближайшие несколько недель персонал прекратит подачу топлива, которое будет помещено в специальное хранилище. По оценкам Exelon, станцию полностью очистят от радиоактивного материала к 2078 году, то есть через сто с лишним лет после начала её работы. Ожидается, что второй энергоблок будет закрыт в 2036 году.

Первый энергоблок оставался относительно безопасным, единственное заметное происшествие с тех пор – изменение давления воздуха, которое привело к кратковременному повышению уровня радиации. Тем не менее, реактор долгое время существовал в тени второго энергоблока, частичное разрушение которого привело к облучению почти 2 млн человек. Несмотря на то, что последствия аварии для здоровья людей впоследствии не были публично определены, этот инцидент привёл к более строгому контролю и переосмыслению стандартов безопасности АЭС. Наряду с Чернобыльской катастрофой, авария на АЭС Три-Майл-Айленд полностью изменила общественное восприятие ядерной энергии.

Компания Exelon, как владелец второго энергоблока, постоянно обвиняла местные власти в том, что они не разделяют её намерения продолжать эксплуатацию блока, а поддерживают возобновляемые источники энергии. Как ни крути, индустрия движется дальше, и закрытие АЭС является символом этого перехода.

Источник: Engadget