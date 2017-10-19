Первые результаты тестирования производительности видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti

С предположительными параметрами грядущей видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti и ее первыми изображениями в исполнении Gigabyte мы уже ознакомились (раз и два). Теперь же вездесущий ресурс VideoCardz опубликовал первые результаты тестирования ответа «зеленых» на AMD Radeon RX Vega 56 в пакетах 3DMark Fire Strike Extreme и Time Spy, благодаря чему мы имеем возможность подтвердить кое-какие параметры и ознакомиться с производительностью новинки.

Для начала отметим, то тестовый адаптер оснащался 8 ГБ памяти (судя по всему, GDDR5) с частотой 2003 МГц. ПО указывает два значения частоты ядра. И если нижняя граница соответствует ранним слухам – 1607 МГц, то верхняя определена равной 1886 МГц, что значительно выше предполагаемых 1683 МГц. Вполне вероятно, что ПО некорректно определили верхнюю границу, такое раньше уже часто случалось.

Отметим, что в сводных таблицах приведены именно баллы графической производительности протестированной системы, на которые центральный процессор имеет минимальное влияние. Источник также внес в таблицу результаты конкурирующих моделей Radeon RX Vega 56 и Radeon RX Vega 64, а также результаты представителей собственной линейки GeForce 10, чтобы более полноценно оценить возможности новинки.

В таблицах есть две записи NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti, предположительно, соответствующие результату с базовой и повышенной частотой GPU. В тесте 3DMark Fire Strike Extreme новинка набирает 9449 и 9546 баллов соответственно. Это существенно выше результата GeForce GTX 1070 Colorful iGame XTOP, равного 8938 баллов, но в то же время примерно соответствует Radeon RX Vega 56 – 9340 баллов в обычном режиме и 9619 баллов в режиме Turbo. Для сравнения, результат Radeon RX Vega 64, стоящей на ступеньку выше, составляет 10517 и 10781 баллов соответственно. При этом разогнанная GeForce GTX 1080 MSI Gaming X+ выдает 11241 баллов.

В то же время в тесте Time Spy новинка «зеленых» уверенно опережает своего оппонента из «красного» лагеря – 6777 (с повышенной частотой 6816) против 6201 (6423) баллов соответственно.

Таким образом, как и ожидалось, конкурировать GeForce GTX 1070 Ti будет именно с адаптером Radeon RX Vega 56 стоимостью $400. Предыдущие слухи указывали, что GeForce GTX 1070 Ti будет стоить примерно столько же. Для сравнения, официальные цены на GTX 1070 и GTX 1080 сейчас составляют $350 и $500. В то же время однозначно говорить о превосходстве GeForce GTX 1070 Ti над Radeon RX Vega 56 на основании первых тестов мы не можем. Для окончательных выводов о производительности нужно больше сравнительных результатов тестирования, в том числе и в играх. И наверняка они не заставят себя долго ждать.

Напомним, анонс NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ожидается 26 ноября.

Источник: videocardz