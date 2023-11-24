Новости Кино 24.11.2023 в 10:12 comment views icon

«Первый код» ─ фильм об украинском IT за первый уикенд проката собрал почти 1 млн грн. Это рекорд для документалок

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Вадим Карпусь

Автор новостей

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16 ноября в украинский прокат вышел документальный фильм о становлении украинской IT-индустрии «Первый код». Фильм очень заинтересовал украинских зрителей, и по результатам первого уик-энда проката он стал рекордсменом среди документалок, выходивших в кинотеатрах Украины.

Отмечается, что в течение первых дней проката фильм «Первый код» собрал в прокате на 83% больше, чем предыдущий рекордсмен «20 дней в Мариуполе». Об этом свидетельствуют данные кинодистрибьютора B&H Film Distribution. Хотя общие кассовые сборы ленты об осаде Мариуполя превышают показатели конкурентов с результатом более 2 млн грн.

По подсчетам Forbes, бокс-офис «Первого кода» составляет около 973 тыс. грн. Результат первого уик-энда документального фильма «20 дней в Мариуполе» – более 531 тыс. грн.

«Такое кино помогает украинцам объединяться», — убежден продюсер «Первого кода» Владислав Савченко. «В фильме мы смогли примирить конкурентов на основе аутсорсинга, аутстафинга и продуктовых компаний. Это одна большая семья, которая, объединившись, может добиться большего».

Герои «Первого кода» – министр цифровой трансформации Михаил Федоров, президент крупнейшей IT-компании SoftServe Тарас Кицмей, вице-президент EPAM Юрий Антонюк, основатель стартапа 3DLOOK Вадим Роговский, основатель Netpeak Group Артем Бородатюк, соучредитель и CTO Uklon Виталий Дятленко, соучредитель и CEO Sigma Software Валерий Красовский и другие.

Предлагаем ознакомиться с рецензией фильма «Первый код» в одном из предыдущих материалов.

Рецензія на документальний фільм «Перший код» / The First Code

Источник: forbes

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