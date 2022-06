Первый смартфон Nothing — новый стартап сооснователя OnePlus запланировал презентацию на 12 июля

Стартап Nothing, созданный соучредителем OnePlus Карлом Пеем наконец-то готов выпустить свой первый смартфон на Android — компания сообщила, что его полноценная презентация состоится 12 июля.

Живое мероприятие пройдет в Лондоне и будет транслироваться в прямом эфире в 11:00 по времени Восточного побережья США (18:00 по Киеву). Слоган презентации – Nothing (event): Return to Instinct.

Еще в марте Nothing выложила в открытый доступ бета-версию интерфейса Nothing Launcher – собственный лаунчер на базе Android 11 – и предложила всем желающим протестовать. И вот сейчас Nothing Phone 1 (ожидается, что именно так будет называться новинка), похоже, готов к выходу на рынок.

Пока подробностей относительно Nothing Phone 1 немного — сообщается, что телефон будет иметь прозрачные элементы в своем дизайне, вставки со светодиодной подсветкой на задней панели устройства и работать на процессоре Qualcomm Snapdragon.

Nothing Phone 1 станет вторым продуктом Nothing. В прошлом году стартап выпустил TWS-наушники Nothing Ear (1) за $99, отличающиеся оригинальным дизайном и приличным звучанием. Они получили в целом положительные отзывы как среди профильных техносайтов, так и среди пользователей. Поэтому с нетерпением ждем новинку, особенно учитывая, что ранее Nothing выкупил бренд Essential создателя Android Энди Рубина вместе со многими интересными идеями, которые стартап в конце концов так и не реализовал.

Ранее Карл Пэй рассказывал, что Nothing готовит множество продуктов в ряде категорий, нацеливаясь на создание целой экосистемы устройств.