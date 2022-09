Полиция Лондона арестовала подростка, подозреваемого во взломе Uber и Rockstar, а также сливе информации о GTA VI

Полиция Лондона задержала человека, который, как предполагается, причастен к утечке информации об игре GTA VI, имевшей место неделей ранее. Официальные лица не разглашают имя подозреваемого подростка и не объявляют о предъявленных ему обвинениях.

Отмечается, что полиция арестовала 17-летнего жителя Оксфордшира, подозреваемого во взломе Rockstar и Uber. Представители полиции говорят, что им помогало Национальное подразделение по борьбе с киберпреступностью Великобритании (NCCU). Теперь подозреваемый находится под стражей.

По данным источникам бывшего репортера Reuters Мэтью Киса, подросток подозревается в принадлежности к хакерской группе Lapsus$. Для организации своей работы Lapsus$ использует мессенджер Telegram, в который проникли NCCU и другие правоохранительные органы и теперь отслеживают деятельность группы. Кис также говорит о вмешательстве ФБР.

UPDATE: @CityPolice confirm 17-year-old arrested over hacking incident; source says the crime is related to intrusion on Rockstar Games and possibly Uber Technologies. https://t.co/lLHX2cpGfA $UBER

— Matthew Keys (@MatthewKeysLive) September 23, 2022