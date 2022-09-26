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Полиция Лондона арестовала подростка, подозреваемого во взломе Uber и Rockstar, а также сливе информации о GTA VI

Полиция Лондона арестовала подростка, подозреваемого во взломе Uber и Rockstar, а также сливе информации о GTA VI

Полиция Лондона задержала человека, который, как предполагается, причастен к утечке информации об игре GTA VI, имевшей место неделей ранее. Официальные лица не разглашают имя подозреваемого подростка и не объявляют о предъявленных ему обвинениях.

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Отмечается, что полиция арестовала 17-летнего жителя Оксфордшира, подозреваемого во взломе Rockstar и Uber. Представители полиции говорят, что им помогало Национальное подразделение по борьбе с киберпреступностью Великобритании (NCCU). Теперь подозреваемый находится под стражей.

По данным источникам бывшего репортера Reuters Мэтью Киса, подросток подозревается в принадлежности к хакерской группе Lapsus$. Для организации своей работы Lapsus$ использует мессенджер Telegram, в который проникли NCCU и другие правоохранительные органы и теперь отслеживают деятельность группы. Кис также говорит о вмешательстве ФБР.

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Поскольку предполагаемый хакер — несовершеннолетний, официальные лица могут не раскрывать его имя до тех пор, пока не получат юридическое разрешение. Лондонская полиция и ФБР, скорее всего, опубликуют дополнительную информацию в ближайшие несколько дней.

Источник: techspot


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