Придется запастись терпением. Не ждите возможность редактировать твиты в обозримом будущем





Возможность редактировать твиты — самая ожидаемая и запрашиваемая вот уже который год пользователями соцсети Twitter функция, но разработчик упорно этому сопротивляется. И хотя в начале этого года основатель и глава Twitter Джек Дорси дал пользователям надежду на добавление соответствущей функции, не стоит рассчитывать на ее запуск в скором времени. На недавней пресс-конференции в Сан-Франциско руководитель по продукту Twitter Кейвон Бейкпур заявил, что добавление кнопки редактирования твитов не значится в списке основных приоритетов компании.

«Честно, это функция, которую мы, вероятно, будет вынуждены добавить в определенный момент, но пока ее даже и близко нет в верхней части списка наших приоритетов. Это честный ответ». Кейвон Бейкпур руководитель по продукту Twitter

Затем топ-менеджер объяснил, что есть очевидные факторы риска, связанные с внедением функции редактирования твитов. В то же время он отметил, что компания могла бы реализовать функцию, чтобы пользователи могли исправлять опечатки или уточнять, что они хотели написать.

Из этого ответа становится очевидным то, что возможность редактировать твиты если и появится, то произойдет это еще очень нескоро.

Источник: TechCrunch