Глава Twitter Джек Дорси допустил появление функции редактирования твитов после публикации

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Глава Twitter Джек Дорси высказал свое отношение к возможности редактировать твиты после публикации. В интервью комику Джо Рогану он допустил, что компания может внедрить такую функцию — но с некоторыми ограничениями.

«Мы рассматриваем возможность внедрения функции редактирования твитов в течение короткого промежутка времени после публикации — от 5 до 30 секунд», — заявил глава Twitter.

По его мнению, этого времени вполне хватит, чтобы исправить опечатку или какую-то неточность. Также предприниматель отметил, что пользователи всегда смогут посмотреть оригинальный твит.

По словам Дорси, эти ограничения позволят «удостовериться в том, что функция редактирования будет использоваться, чтобы исправлять ошибки, а не полностью переписывать текст, и что из-за ее внедрения не потеряется дух диалога в режиме реального времени».

Сроки запуска новой функции Дорси не назвал.

Вместе с тем, глава Twitter объяснил, почему соцсеть микроблогов до сих пор не разрешает пользователям редактировать твиты.

«Первостепенная причина, по которой у нас все еще нет функции правок, заключается в том, что концепция Twitter сродни концепции СМС, — подчеркнул Дорси. — Как только вы отправили текст, вы не можете его исправить. Аналогично, когда вы публикуете твит, он мгновенно уходит в мир. «Вернуть» вы его не можете».

Источник: 9to5mac