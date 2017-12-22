Приложение YouTube для iOS научилось воспроизводить вертикальное видео без черных полос спустя 2 года после того, как эта функция появилась на Android

Существует два типа людей – те, которых нервирует вертикальное видео и те, кому все равно, в какой ориентации смотреть ролики в Youtube. Впрочем, даже вторую группу пользователей способна вывести из себя ситуация, при которой вертикальное видео проигрывается на вертикально удерживаемом смартфоне с черными полосами по бокам.

Для пользователей Android-смартфонов данную проблему решили еще два года назад, когда официальное приложение Youtube в очередной раз обновилось и начало автоматически показывать подобные видео точно так же, как оно и снималось – вертикально и без черных полос. А вот первые владельцы смартфонов Apple iPhone начали получать подобную функциональность только в августе текущего года, пока в Google наконец не приняли решение включить эту возможность для всех аппаратов с iOS-приложением Youtube.

Bye bye, black bars. 👋 Now the YouTube player on iOS will automatically adapt to the shape of the video you’re viewing! pic.twitter.com/4jzJ6nPj4G — Team YouTube (@TeamYouTube) 19 декабря 2017 г.

Отметим, что проблема с вертикальными видео оказалась настолько популярной, что отдельные звезды начали специально выкладывать видеоролики и даже клипы в данной ориентации, причем в отдельных случаях пресловутые черные полосы добавлялись специально, так что такое видео просто невозможно “правильно” развернуть на весь экран:

С учетом появления поддержки полноэкранных вертикальных видео на Apple iPhone можно предположить, что количество снятых в этом положении и загруженных на Youtube роликов только возрастет. При этом несмотря на недовольство отдельных пользователей, нельзя отрицать, что как минимум снимать видео с помощью смартфона в вертикальном положении удобнее, чем в горизонтальном.

Источник: Youtube