Приложение YouTube для iOS научилось воспроизводить вертикальное видео без черных полос спустя 2 года после того, как эта функция появилась на Android

Существует два типа людей – те, которых нервирует вертикальное видео и те, кому все равно, в какой ориентации смотреть ролики в Youtube. Впрочем, даже вторую группу пользователей способна вывести из себя ситуация, при которой вертикальное видео проигрывается на вертикально удерживаемом смартфоне с черными полосами по бокам.

Для пользователей Android-смартфонов данную проблему решили еще два года назад, когда официальное приложение Youtube в очередной раз обновилось и начало автоматически показывать подобные видео точно так же, как оно и снималось – вертикально и без черных полос. А вот первые владельцы смартфонов Apple iPhone начали получать подобную функциональность только в августе текущего года, пока в Google наконец не приняли решение включить эту возможность для всех аппаратов с iOS-приложением Youtube.

Bye bye, black bars. 👋

Now the YouTube player on iOS will automatically adapt to the shape of the video you’re viewing! pic.twitter.com/4jzJ6nPj4G

— Team YouTube (@TeamYouTube) 19 декабря 2017 г.