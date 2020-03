Проект SETI@home по поиску внеземных цивилизаций завершает работу после 21 года безрезультатных поисков

SETI (Search for Extraterrestrial Intelligence) — общее название проектов и мероприятий по поиску внеземных цивилизаций и возможному вступлению с ними в контакт. И SETI@home, некоммерческий проект на платформе распределенных вычислений BOINC, пожалуй, является самым известным в своем роде. Точнее, являлся. После 21 года безрезультатных поисков исследовательский центр SETI при Калифорнийском университете в Беркли решил свернуть проект SETI@home — он прекратит существование 31 марта 2020 года.

Ранее у нас на сайте выходила целая статья, посвященная широкому применению технологии распределенных вычислений в области науки

Thanks to the many volunteers who have helped crunch data for SETI@home in the last two decades. On March 31, the project will stop sending out new work to users, but this is not the end of public engagement in SETI research. pic.twitter.com/P0t0v8w7n4

