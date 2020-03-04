Проект SETI@home по поиску внеземных цивилизаций завершает работу после 21 года безрезультатных поисков





SETI (Search for Extraterrestrial Intelligence) — общее название проектов и мероприятий по поиску внеземных цивилизаций и возможному вступлению с ними в контакт. И SETI@home, некоммерческий проект на платформе распределенных вычислений BOINC, пожалуй, является самым известным в своем роде. Точнее, являлся. После 21 года безрезультатных поисков исследовательский центр SETI при Калифорнийском университете в Беркли решил свернуть проект SETI@home — он прекратит существование 31 марта 2020 года.

Ранее у нас на сайте выходила целая статья, посвященная широкому применению технологии распределенных вычислений в области науки (вот она).

Thanks to the many volunteers who have helped crunch data for SETI@home in the last two decades. On March 31, the project will stop sending out new work to users, but this is not the end of public engagement in SETI research. pic.twitter.com/P0t0v8w7n4 — UC Berkeley SETI (@BerkeleySETI) March 3, 2020

Причина закрытия SETI@home довольно прозаична — отсутствие какой-либо пользы из анализа записанных радиосигналов из космоса. По сути, к настоящему моменту обработано уже столько данных, что теперь пришло время разложить все по полочкам и подвести хоть какие-то итоги. Именно этим и планируют заняться кураторы проекта.

«Мы должны сосредоточиться на завершении внутреннего анализа результатов, которые у нас уже есть», — отмечают авторы проекта, а затем опубликовать «статью [с результатами исследования] в научном журнале».

Да, SETI@home закрывается, но виртуальная битва за благо человечества продолжается. Другие проекты по астрофизике Калифорнийского университета в Беркли, использующиеся платформу BOINC, например, Einstein@Home, занимающийся поиском неизвестных пульсаров, активны и нуждаются в дополнительных вычислительных ресурсах. Кроме того, на платформе BOINC есть масса других подобных научных инициатив в отличных от астрофизики областях, например, Folding@Home, медицинский проект ученых из Стэндфордского университета, нацеленный на исследование тяжелых заболеваний и разработку лекарств. Кстати, не так давно Folding@Home занялся изучением новой коронавирусной инфекции COVID-19, которая доставила уже немало проблем технологической индустрии и грозит глобальным кризисом.

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