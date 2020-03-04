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Проект SETI@home по поиску внеземных цивилизаций завершает работу после 21 года безрезультатных поисков

Проект SETI@home по поиску внеземных цивилизаций завершает работу после 21 года безрезультатных поисков

Проект SETI@home по поиску внеземных цивилизаций завершает работу после 21 года безрезультатных поисков


SETI (Search for Extraterrestrial Intelligence) — общее название проектов и мероприятий по поиску внеземных цивилизаций и возможному вступлению с ними в контакт. И SETI@home, некоммерческий проект на платформе распределенных вычислений BOINC, пожалуй, является самым известным в своем роде. Точнее, являлся. После 21 года безрезультатных поисков исследовательский центр SETI при Калифорнийском университете в Беркли решил свернуть проект SETI@home — он прекратит существование 31 марта 2020 года.

Ранее у нас на сайте выходила целая статья, посвященная широкому применению технологии распределенных вычислений в области науки (вот она).

Причина закрытия SETI@home довольно прозаична — отсутствие какой-либо пользы из анализа записанных радиосигналов из космоса. По сути, к настоящему моменту обработано уже столько данных, что теперь пришло время разложить все по полочкам и подвести хоть какие-то итоги. Именно этим и планируют заняться кураторы проекта.

«Мы должны сосредоточиться на завершении внутреннего анализа результатов, которые у нас уже есть», — отмечают авторы проекта, а затем опубликовать «статью [с результатами исследования] в научном журнале».

Да, SETI@home закрывается, но виртуальная битва за благо человечества продолжается. Другие проекты по астрофизике Калифорнийского университета в Беркли, использующиеся платформу BOINC, например, Einstein@Home, занимающийся поиском неизвестных пульсаров, активны и нуждаются в дополнительных вычислительных ресурсах. Кроме того, на платформе BOINC есть масса других подобных научных инициатив в отличных от астрофизики областях, например, Folding@Home, медицинский проект ученых из Стэндфордского университета, нацеленный на исследование тяжелых заболеваний и разработку лекарств. Кстати, не так давно Folding@Home занялся изучением новой коронавирусной инфекции COVID-19, которая доставила уже немало проблем технологической индустрии и грозит глобальным кризисом.

Источник: SETI@Home

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