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Пытаясь обойти ограничения США, Китай закупает б.у. оборудование для производства полупроводников по завышенным ценам

Пытаясь обойти ограничения США, Китай закупает б.у. оборудование для производства полупроводников по завышенным ценам

Пытаясь обойти ограничения США, Китай закупает б.у. оборудование для производства полупроводников по завышенным ценам


Компании TSMC и Samsung являются крупнейшими в мире производителями полупроводниковой продукции. Их услугами пользуются крупные американские компании, такие как Apple, NVIDIA, AMD и многие другие. Также полупроводники выпускает и компания SMIC, она является крупнейшим в Китае производителем чипов.

Как крупнейший производитель полупроводников в Китае, SMIC подвергся санкциям со стороны правительства США. В рамках очередного пакета санкций, в декабре 2020 года компания попала в список Entity List. И это очень затрудняет доступ к американским технологиям, предлагаемым другими компаниями. Но с другой стороны, это открывает новые возможности для некоторых других игроков рынка. В частности, японские продавцы бывшего в употреблении оборудования для производства чипов извлекают прибыль из сложившейся ситуации.

По данным Nikkei Asia, бывшее в употреблении оборудование, обычно имеющиеся на складах, в настоящее время быстро заканчивается. Это приводит к росту цен почти на всё оборудование. Отмечается, что стоимость систем для литографии выросла в 3 раза. Схожая ситуация наблюдается и в отношении другого оборудования, используемого для производства полупроводников.

Один из их источников в Mitsubishi UFJ Lease & Finance сообщил следующее:

«Похоже, что около 90% бывшего в употреблении оборудования отправляется в Китай»

Другой анонимный источник, являющийся продавцом подержанного оборудования, заявил, что «производственные системы, которые несколько лет назад были практически бесполезными, сейчас продаются за 100 миллионов иен (около $940 тыс.)».

Согласно сообщениям Bloomberg, «китайские компании закупили в Японии, Южной Корее, Тайване и других странах оборудование, используемое для производства компьютерных чипов, почти на $32 млрд». Это на 20% больше, чем в предыдущем году (2019). Количество проданного подержанного оборудования будет расти и в ближайшие несколько лет. Однако для SMIC практически закрыт доступ к более новым технологическим решениям, что обусловлено пребыванием в перечне Entity List.

Столь активная и массовая скупка бывшего в употреблении оборудования является частью плана Китая по формированию самодостаточности в сфере производства полупроводников. Китай уже работает над созданием собственных GPU, CPU и памяти, но пока не готов полностью отказаться от американских технологий.

Источник: wccftech

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