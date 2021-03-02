Пытаясь обойти ограничения США, Китай закупает б.у. оборудование для производства полупроводников по завышенным ценам

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Компании TSMC и Samsung являются крупнейшими в мире производителями полупроводниковой продукции. Их услугами пользуются крупные американские компании, такие как Apple, NVIDIA, AMD и многие другие. Также полупроводники выпускает и компания SMIC, она является крупнейшим в Китае производителем чипов.

Как крупнейший производитель полупроводников в Китае, SMIC подвергся санкциям со стороны правительства США. В рамках очередного пакета санкций, в декабре 2020 года компания попала в список Entity List. И это очень затрудняет доступ к американским технологиям, предлагаемым другими компаниями. Но с другой стороны, это открывает новые возможности для некоторых других игроков рынка. В частности, японские продавцы бывшего в употреблении оборудования для производства чипов извлекают прибыль из сложившейся ситуации.

По данным Nikkei Asia, бывшее в употреблении оборудование, обычно имеющиеся на складах, в настоящее время быстро заканчивается. Это приводит к росту цен почти на всё оборудование. Отмечается, что стоимость систем для литографии выросла в 3 раза. Схожая ситуация наблюдается и в отношении другого оборудования, используемого для производства полупроводников.

Один из их источников в Mitsubishi UFJ Lease & Finance сообщил следующее:

«Похоже, что около 90% бывшего в употреблении оборудования отправляется в Китай»

Другой анонимный источник, являющийся продавцом подержанного оборудования, заявил, что «производственные системы, которые несколько лет назад были практически бесполезными, сейчас продаются за 100 миллионов иен (около $940 тыс.)».

Согласно сообщениям Bloomberg, «китайские компании закупили в Японии, Южной Корее, Тайване и других странах оборудование, используемое для производства компьютерных чипов, почти на $32 млрд». Это на 20% больше, чем в предыдущем году (2019). Количество проданного подержанного оборудования будет расти и в ближайшие несколько лет. Однако для SMIC практически закрыт доступ к более новым технологическим решениям, что обусловлено пребыванием в перечне Entity List.

Столь активная и массовая скупка бывшего в употреблении оборудования является частью плана Китая по формированию самодостаточности в сфере производства полупроводников. Китай уже работает над созданием собственных GPU, CPU и памяти, но пока не готов полностью отказаться от американских технологий.

Источник: wccftech