Рай для перекупов: цена трехскладного HUAWEI Mate XT выросла до $20 000 из-за дефицита

Изначально новый смартфон HUAWEI предлагался по цене в $2800.

HUAWEI Mate XT — это первый в мире тройной складной смартфон. Он оснащен огромным 10,2-дюймовым дисплеем, который разворачивается до толщины в 3,6 мм, может похвастаться огромной батареей на 5600 мАч (больше, чем у многих нескладных флагманов), предлагает четыре камеры с перископическим объективом и быструю проводную зарядку мощностью 66 Вт (а также беспроводную зарядку мощностью 50 Вт).

Все эти невероятные характеристики упаковали в цену $2800, однако из-за дефицита торговые посредники начали продавать смартфон сначала по $10 000, а затем и по $20 000, сообщает Reuters.

Немало самопровозглашенных фанов HUAWEI также были разочарованы недоступностью смартфона для покупки, который позволяли приобрести только по предварительным заказам (так произошло в частности в Пекине, где люди простояли длинные очереди). По данным Phone Arena, исполнительный директор магазина HUAWEI в Шанхае Ричард Ю заявлял, что смартфоны разобрали за считанные секунды, тогда как количество предзаказов на Mate XT исчисляется миллионами (в HUAWEI не уточняли объемы производства или доступности в день запуска).

Перекупы тем временем подняли цены на 200-300%, а на одном из рынков электроники в Шэньчжэне Mate XT продавали за 150 000 юаней ($21 290), но, конечно, мало кто спешил покупать смартфоны по этой нереальной цене.

Тем временем запуск нового iPhone 16 вызвал меньший энтузиазм в Китае: рейтинг Apple в стране упал с третьего на шестое место в последние кварталы ввиду большой конкуренции со стороны местных игроков и запрета на использование iPhone в госучреждениях.

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