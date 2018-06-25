Разборка смартфона Vivo Nex показала особенности конструкции его выдвижной камеры

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Совсем недавно состоялась официальная презентация смартфона Vivo Nex. Особенностью этой модели является почти безрамочный дизайн и наличие выдвижной камеры для автопортретов.

Умельцы MyFixGuide разобрали этот смартфон на отдельные компоненты и изучили механизм выдвижной камеры. Для этого используется спиралевидный вал, вращение которого приводит к поднятию или опусканию блока камеры. Пока что остаётся вопросом, насколько надёжным окажется такой механизм. В любом случае, наличие механических частей повышает риск поломки.

Ещё одной интересной особенностью смартфона Vivo Nex является его мотор для обеспечения вибрации устройства. Фактически, этот мотор является частью пьезоэлектрической акустической системы, которая пришла на смену стандартному динамику. Устранив верхнюю рамку над экраном, инженерам пришлось пересмотреть работу и динамика, а не только камеры.

Источник: The Verge