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Разработчик Alto’s Adventure создал новую студию, она сосредоточится на «народных» играх

Разработчик Alto’s Adventure создал новую студию, она сосредоточится на «народных» играх

Разработчик Alto’s Adventure создал новую студию, она сосредоточится на «народных» играх


По мере того как серия Alto развивалась, росла и команда, стоящая за ней. Игра Alto’s Adventure была создана при сотрудничестве студии Snowman и британского художника и разработчика Гарри Несбитта. По мере роста франшизы за счёт новых платформ и сиквела, Несбитт оказывал всё больше помощи. В конце концов, они начали совместно работать под брендом Team Alto. Теперь же Несбитт объявлил о запуске совершенно новой студии под названием Land & Sea, которая продолжит работу над серией игр Alto, а также будет разрабатывать новые игры.

Гарри Несбитт говорит, что над созданием студии группа размышляла на протяжении некоторого времени. В команду входят сам Несбитт и продюсер Джейр МакБейн, а также постоянные участники Тодд Бейкер (композитор для Monument Valley 2 и Alto’s Odyssey), дизайнер Джо Грейнджер (Alto’s Odyssey) и автор повествования Дженна Джови. Команда также намерена расти за счёт привлечения дополнительных сотрудников. Land & Sea продолжит работать со Snowman над серией Alto, но также планирует расширить сферу деятельности за счёт новых игр, которые называются «народными» играми. Под этим подразумевается простота, ощущение принадлежности к определённому месту и времени, истории, которые связаны с обычными людьми. Некоторые из этих идей уже частично использовались в играх серии Alto, но были ограничены в рассказе более традиционной истории из-за процедурного характера игр.

Пока что команда не готова рассказать о том, каким будет их первый проект. Хотя первый тизер уже предоставлен. Он опубликован в качестве заглавного изображения материала. Команда описывает свою первую игру как «достижимую сказку о взрослении на фоне древних пасторальных пейзажей». Одним из ключевых её элементов станет повествование историй, но без использования заезженных образов, таких как диалоги или кат-сцены.

«С играми Alto мы действительно только начали касаться тех историй, которые мы хотим рассказывать, — говорит Гарри Несбитт. «Мы считаем, что есть возможность сделать повествование более важным и центром того, над чем мы работаем дальше. Мы хотим, чтобы игроки чувствовали себя так, будто они отправились в путешествие и, возможно, узнали что-то о себе или окружающем мире. Наши персонажи не обязательно будут такими же в конце, как в начале, и мы надеемся, что в некоторой степени это может быть правдой для самих игроков».

Более подробными сведениями о своей грядущей игре команда намерена поделиться в ближайшие месяцы.

Источник: The Verge

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