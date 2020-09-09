Разработчик Alto’s Adventure создал новую студию, она сосредоточится на «народных» играх





По мере того как серия Alto развивалась, росла и команда, стоящая за ней. Игра Alto’s Adventure была создана при сотрудничестве студии Snowman и британского художника и разработчика Гарри Несбитта. По мере роста франшизы за счёт новых платформ и сиквела, Несбитт оказывал всё больше помощи. В конце концов, они начали совместно работать под брендом Team Alto. Теперь же Несбитт объявлил о запуске совершенно новой студии под названием Land & Sea, которая продолжит работу над серией игр Alto, а также будет разрабатывать новые игры.

Гарри Несбитт говорит, что над созданием студии группа размышляла на протяжении некоторого времени. В команду входят сам Несбитт и продюсер Джейр МакБейн, а также постоянные участники Тодд Бейкер (композитор для Monument Valley 2 и Alto’s Odyssey), дизайнер Джо Грейнджер (Alto’s Odyssey) и автор повествования Дженна Джови. Команда также намерена расти за счёт привлечения дополнительных сотрудников. Land & Sea продолжит работать со Snowman над серией Alto, но также планирует расширить сферу деятельности за счёт новых игр, которые называются «народными» играми. Под этим подразумевается простота, ощущение принадлежности к определённому месту и времени, истории, которые связаны с обычными людьми. Некоторые из этих идей уже частично использовались в играх серии Alto, но были ограничены в рассказе более традиционной истории из-за процедурного характера игр.

Пока что команда не готова рассказать о том, каким будет их первый проект. Хотя первый тизер уже предоставлен. Он опубликован в качестве заглавного изображения материала. Команда описывает свою первую игру как «достижимую сказку о взрослении на фоне древних пасторальных пейзажей». Одним из ключевых её элементов станет повествование историй, но без использования заезженных образов, таких как диалоги или кат-сцены.

«С играми Alto мы действительно только начали касаться тех историй, которые мы хотим рассказывать, — говорит Гарри Несбитт. «Мы считаем, что есть возможность сделать повествование более важным и центром того, над чем мы работаем дальше. Мы хотим, чтобы игроки чувствовали себя так, будто они отправились в путешествие и, возможно, узнали что-то о себе или окружающем мире. Наши персонажи не обязательно будут такими же в конце, как в начале, и мы надеемся, что в некоторой степени это может быть правдой для самих игроков».

Более подробными сведениями о своей грядущей игре команда намерена поделиться в ближайшие месяцы.

Источник: The Verge