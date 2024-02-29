Разработчика робота-гуманоида Figure 01 оценили в $2,6 млрд — после инвестиций Безоса, OpenAI и Nvidia

Figure AI собрала $675 млн в очередном раунде финансирования и планирует использовать средства на ускорение разработки своего робота-гуманоида Figure 01. Среди инвесторов — основатель Amazon Джефф Безос, Nvidia, OpenAI и Microsoft, сообщает CNBC.

Компания Figure AI, основанная в 2022 году, разработала универсального робота под названием Figure 01, который выглядит и двигается как человек. В будущем подобных роботов планируют поставлять для использования в производстве, доставке и логистике, на складах и в розничной торговле — там, где есть «наибольшая нехватка рабочей силы». По данным Торгово-промышленной палаты США, в августе 2023 года на производстве фиксировали 616 000 вакансий.

Стартап отмечает, что их машины не предназначены для военных или оборонных нужд.

На этой неделе Figure AI обнародовала новую демонстрацию, где Figure 01 ходит на двух ногах, поднимает пластиковые коробки и ставит их на конвейер:

Конечная цель стартапа — «заставить» роботов выполнять повседневные задачи автоматически, для чего планируется разработка «более надежных систем ИИ».

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В четверг Figure заявила, что сотрудничает с OpenAI в «разработке моделей искусственного интеллекта нового поколения для гуманоидных роботов» и будет использовать облачные службы Microsoft Azure.

Figure AI — лишь одна из многих компаний, которые пытаются создать эффективных роботов-гуманоидов. Agility Robotics, поддерживаемая Amazon, уже планирует открыть фабрику, которая сможет производить до 10 000 двуногих роботов Digit в год. Tesla тем временем пытается построить собственного робота-гуманоида Optimus, как и робототехническая компания Boston Dynamics, которая разработала сразу несколько моделей. Норвежский робостартап 1X Technologies также недавно собрал $100 миллионов инвестиций при поддержке OpenAI.

Аналитики Goldman Sachs ожидают, что рынок роботов-гуманоидов достигнет $38 миллиардов к 2035 году, и прогнозируют, что более 250 000 единиц могут быть отгружены уже в 2030 году.

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