«Поперед Маска в пекло»: Agility Robotics открывает первую фабрику по производству роботов-гуманоидов

Пока Tesla Bot прогуливается по цехам исключительно на промо, компания Agility Robotics уже открывает собственную фабрику по производству конкурентных роботов-гуманоидов.

Объект «RoboFab» площадью 6500 м² расположен в Салеме, штат Орегон, и готовится к массовому производству первой линейки гуманоидных роботов под названием Digit. Каждый имеет по две ноги и две руки, и разработан для свободного маневрирования и работы рядом с людьми на складах и фабриках.

Планируется, что максимальная мощность предприятия будет достигать 10 000 единиц в год, а будут работать на нем более 500 человек. Agility Robotics сосредоточена на установке и тестировании своих первых производственных линий.

В этом Agility Robotics, в которую инвестировали фирмы венчурного капитала DCVC и Playground Global, уже обогнала потенциальных конкурентов – в частности, Tesla Илона Маска с разработкой Optimus.

Digit разработаны в «человеческом формфакторе», чтобы у них была возможность поднимать и сортировать определенные товары, маневрировать и в целом работать в средах, где лестница или другие конструкции могли бы ограничить использование робототехники. Роботы питаются от перезаряжаемых литий-ионных батарей.

Единственное, чего не хватает Digit, так это руки с пятью пальцами — вместо этого конечности робота напоминают лапы или руки в варежках.

В Agility говорят, что Digit может двигаться по лестнице, приседать, чтобы преодолеть места с низкими потолками, разгружать контейнеры и перемещать материалы на поддон, конвейер или из него, а затем помогать сортировать и распределять товары. По словам Кемпбелл, компания планирует использовать роботов для транспортировки материалов и на собственной фабрике.

At some point, Digit walking by your desk will be just another day at the office. pic.twitter.com/ulvRWnCkUm

— Agility Robotics (@agilityrobotics) September 13, 2023